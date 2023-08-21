Видео ⟩ Введение новых электропоездов задерживается. Латвия рискует потерять финансирование ЕС

"Реалистично закончить все работы на перронах и остановках, и есть потенциальный риск в отдельных позициях оборудования [не успеть].Я думаю, в августе и сентябре мы очень хорошо увидим прогресс", - считает Плявниекс.

Но, хотя цель - все закончить вовремя, предприятие готовится к сценарию, если это не удастся. Идут работы над планированием денежных потоков в бюджете, а также разделение проекта на этапы, чтобы использовать деньги из нового периода еврофондов - правда, это значило бы потерять ранее выделенные средства.

По данным Министерства сообщения, рассматриваются различные сценарии перепланировки финансов.

"Было бы хорошо, если бы эти проблемы были выявлены, в прошлом году. Тогда можно было поискать какие-то возможности для их решения из других программ. На данный момент возможности более ограничены", - считает министр Витенбергс.

Latvijas Dzelzceļš также должна до конца года завершить проект увеличение скорости движения поездов. Общая стоимость проекта составляет 58 миллионов евро, из которых финансирование ЕС - 50 млн. Его CFLA также относит в категорию высокого риска, но глава Latvijas Dzelzceļš указывает, что в этой ситуации риск не закончить проект к концу году намного ниже.

Председатель правления Рazažieru vilciens Григулис подчеркивает, что новые поезда можно будет использовать и на линиях, где реконструкция платформ будет отложена.

"То удобство, которое мы реально не почувствуем - это одна ступенька высокой границы. С перрона придется подниматься в поезд. Конечно, хотелось бы сразу все, но жизнь - это жизнь. Надо смириться с тем, какая она есть", - заявил Григулис.

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