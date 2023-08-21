Видео ⟩ Введение новых электропоездов задерживается. Латвия рискует потерять финансирование ЕС

На этой неделе о прогрессе хода нового проекта пассажирских поездов в Риге сообщили представители Škoda Group. Хотя график поставки уже задерживается более чем на полгода, 23 поезда Škoda обещают доставить до конца года. Это количество поездов, которые планируется софинансировать деньгами Европейского союза. На поезда, которые Škoda до конца года не успеет доставить, Латвия софинансирование потеряет. Высок риск потерять часть софинансирования и для проекта модернизации перронов Latvijas dzelzceļš. Как сообщает телепередача LTV de facto, допускается, что 15 миллионов предназначенных для проекта денег в этом году могут быть не применены, причем есть и существенное подорожание.
Вместо 23 поездов ни один не доставлен
Своевременно произвести и доставить в Латвию электропоезда Škoda помешали как пандемия Covid-19, так и полномасштабное вторжение России в Украину, отмечают представители предприятия. В мае прошлого года Škoda с латвийским предприятием Pasažieru vilciens договорился о поправках к договору, позволяя доставить поезда позже, чем изначально было обещано.
По новому графику 23 из 32 поездов уже должны были быть поставлены, то есть не просто привезены в Латвию, но и сданы в эксплуатацию. Пока ни одной доставки не было.
"Škoda, конечно, должна будет ответить за задержки, но мы должны учитывать, что этот график учитывает только влияние коронавируса. Эффект того, как на этот проект повлияла война, еще обсуждается", - сообщил председатель правления Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис.
Поправки к договору были прописаны через два месяца после начала полномасштабного вторжения. Но по словам Григулиса, в график включено только влияние коронавируса, потому что только влияние вируса можно было рассчитать точно.
"Влияние войны на тот момент в целом нельзя было предсказать. В начале мая 2022-го еще не было известно, сколько она продлится и как будут развиваться события", - сказал Григулис.
Штрафы считаются
Максимальная неустойка за опоздание доставки каждого поезда составляет 10% от его стоимости. Согласно расчетам LTV, по действующему графику Pasažieru vilciens может потребовать от Škoda выплаты неустойки в размере более 16 миллионов евро.
Григулис заявил, что штраф будет заплачен, но сумма будет зависеть от того, как обе компании "измерят последствия войны в Украине".
"Škoda привлекла собственного юридического консультанта, который подготовил официальное сообщение, в котором расписал свою методику расчета. Они разные, потому что влияния тоже различны: одним из них является влияние транспорта, наличие лаборатории. Наши юристы разбираются с этим", - пояснил Григулис.
Отвечая, есть ли риск, что штраф для Škoda слишком маленьким, Григулис заявил, что главное, чтобы он был обоснованным.
Президент Восточного региона Škoda Transportation Зданек Свата, в свою очередь, сказал: "Штрафы - это последнее, о чем мы хотим говорить сейчас. Наше внимание и внимание Pasažieru vilciens сосредоточено на доставке поездов. Мы утверждаем, что на задержку повлияли пандемия, и вдобавок еще и война в Украине. Я не хочу говорить об этом более подробно, но эти вопросы ежедневного плана".
Первые поезда обещают доставить в октябре
Представители Škoda на этой неделе заявили, что построены 15 поездов. Испытания успешно завершены. Осталось только согласовать документы с Европейским железнодорожным агентством, что, по прогнозам Škoda, пройдет в конце августа. Затем этот сертификат можно будет предъявить технической инспекции Латвийской государственной железной дороги, которая и примет решение о выдаче разрешения на допуск поездов.
Техническая инспекция должна дать ответ в течение 4 месяцев. По словам руководителя инспекции Андриса Дунскиса, это может произойти и гораздо скорее: "Все зависит от качества представленных документов, количества испытаний, тестов и проверок параметров. Если это сделано, то ответ не должен занять много времени".
Как полагают представители Škoda, все необходимые процедуры, чтобы ввести в эксплуатацию первые электропоезда, завершатся в октябре.
Фото: Новые электропоезда
Риск потерять софинансирование Евросоюза
Более долгая задержка может стоить Латвии европейского софинансирования. Деньги на покупку поездов Латвия ждала от прежнего планового периода фонда, проекты которого должны быть завершены до конца 2023 года. Иначе деньги останутся неосвоенными, и финансирование придется искать либо в бюджете, либо путем перераспределения средств из европейских программ следующего периода.
На доставку 23 поездов планировалось потратить 114 млн денег из еврофондов.
Центральное финансовое и контрактное агентства уже сообщило, что на поезда, которые в этом году чешское предприятие поставить Латвии не сможет, Европа денег не даст.
Министр сообщения Янис Витенбергс заявил, что существует риск потери финансирования: "Конечно, риски остаются. Одно - это создать и доставить поезда, другое - сертифицировать их. Оба аспекта необходимо учитывать. Со стороны нашего министерства мы ведем переговоры с Минфином, ищем разные возможности быть готовым к сценарию, если обещание компании Škoda по контракту не будет выполнено в крайний срок поставок – до конца года".
Подорожание перестройки перронов, риск недополучить 15 миллионов
Директор департамента развития инфраструктуры CFLA Солита Домбровска заявила, что после известия о заключении сертификации поездов, опасения по поводу проекта уменьшились. Но существует высокий риск потери софинансирования ЕС для проекта адаптации железнодорожных платформ, который осуществляет Latvijas Dzelzceļš и который тоже должен был быть завершен до конца года. И, если работы на Елгавской линии близки к завершению, то в других местах они едва начались.
"Мы уже сотрудничаем с Latvijas Dzelzceļš, определив объем финансирования, которое можем недополучить. Это почти 15 миллионов евро. Кроме того, эти проекты также стали дороже. Мы оцениваем, что стоимость проекта теперь составит около 17-18 миллионов евро", - сказала Домбровска.
Проект стал дороже не только из-за войны в Украине и инфляции, но и из-за контрактов на дополнительные работы, которых не было изначально.
Например, платформы были спроектированы без учета нужд потребностей людей с ограниченными возможностями.
"Были обнаружены места, где требуются улучшения. Таким образом, включение этих требований частично произошло, но с этими уточнениями рабочая область проекта увеличилась. Перепроектирование было необходимо", - заявил глава правления LDZ Риналдс Плявниекс.
Фото: Новые электропоезда на Рижском вокзале
При этом Плявниекс отрицает, что именно в этом причина задержки. Он подчеркивает, что прогнозировать, что 15 миллионов евро еврофондов не будут освоены, надо осторожно. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы завершить в срок хотя бы основную часть работ.
"Реалистично закончить все работы на перронах и остановках, и есть потенциальный риск в отдельных позициях оборудования [не успеть].Я думаю, в августе и сентябре мы очень хорошо увидим прогресс", - считает Плявниекс.
Но, хотя цель - все закончить вовремя, предприятие готовится к сценарию, если это не удастся. Идут работы над планированием денежных потоков в бюджете, а также разделение проекта на этапы, чтобы использовать деньги из нового периода еврофондов - правда, это значило бы потерять ранее выделенные средства.
По данным Министерства сообщения, рассматриваются различные сценарии перепланировки финансов.
"Было бы хорошо, если бы эти проблемы были выявлены, в прошлом году. Тогда можно было поискать какие-то возможности для их решения из других программ. На данный момент возможности более ограничены", - считает министр Витенбергс.
Latvijas Dzelzceļš также должна до конца года завершить проект увеличение скорости движения поездов. Общая стоимость проекта составляет 58 миллионов евро, из которых финансирование ЕС - 50 млн. Его CFLA также относит в категорию высокого риска, но глава Latvijas Dzelzceļš указывает, что в этой ситуации риск не закончить проект к концу году намного ниже.
Председатель правления Рazažieru vilciens Григулис подчеркивает, что новые поезда можно будет использовать и на линиях, где реконструкция платформ будет отложена.
"То удобство, которое мы реально не почувствуем - это одна ступенька высокой границы. С перрона придется подниматься в поезд. Конечно, хотелось бы сразу все, но жизнь - это жизнь. Надо смириться с тем, какая она есть", - заявил Григулис.
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