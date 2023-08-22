Яна Брук рассказала, насколько серьезными были ее отношения на самом деле

Как известно, Брук и бывший военный Давид Круминьш сблизились во время шоу Mīla kemperī, позже пара поженилась в Лас-Вегасе. Вернувшись в Латвию, они стали участниками шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"), но потом расстались.

"У нас есть общий рабочий чат, где он написал, что принял решение, что больше не хочет быть со мной и сниматься", - рассказала Яна.

В свою очередь Давид сказал своему другу: "Мы еще не разговаривали, но все, хватит". В качестве причины разрыва он назвал тот факт, что они так и не смогли договориться относительно поиска жилья для совместной жизни.

Хотя Давид был не единственным мужчиной в жизни Яны, он единственный, кого видели на публике. Почему так? "Правильно. Я не смогла бы его спрятать, ведь мы вместе участвовали в шоу", - смеется Брук.

"У меня было не так много отношений.

Что касается Давида, то это были не отношения, это был роман.

В моей жизни были только одни серьезные отношения. Мы были вместе два года. Я не хотела его показывать, потому что понимаю, что жить с публичным человеком не так просто. Я яркая, поэтому мне приходится сталкиваться с хейтерами, я не хотела подвергать этому свою вторую половинку.

Он не просил меня обнародовать наши отношения. Спасибо ему за это, теперь я понимаю, как трудно найти свою вторую половинку, потому что люди узнают меня и я не могу понять, интересует ли его моя личность или то, что я Яна Брук", - говорит инфлюенсер.