"По СМС": Яна Брук рассказала свою версию расставания с мужем

В рамках программы "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) Яна встретилась с подругами в рижском кафе, чтобы пообщаться и узнать последние новости из их жизни.

На вопрос, когда она познакомит подруг с возлюбленным, инфлюенсер ответила: "Думаю, что уже никогда. Мы не вместе...".

"Что произошло в Лас-Вегасе, осталось в Лас-Вегасе!" - о свадьбе пары сказала Яна. Расставание было инициативой Давида.

"У нас есть общий рабочий чат, где он написал, что он принял решение, что больше не хочет быть со мной и сниматься", - рассказала Яна.

В свою очередь Давид сказал своему другу: "Мы еще не разговаривали, но все, хватит". В качестве причины разрыва он называет тот факт, что они так и не смогли договориться относительно поиска жилья для совместной жизни.

Давид уже нашел жилье в Риге, однако, как сказала Яна, оно было больше похоже на баню и там царил бардак.

У Давида уже был готов договор, когда Яна отправила ему сообщение, что не хочет там жить.

"Я сказала все, что мне очень жаль, но я не хочу там жить. Тебе стоит учитывать, что мы там будем жить вместе и это не только для шоу! Он мне ничего не ответил", - пояснила Яна.

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