Экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле стала стендап-комиком

В прошлую субботу она выступила на Празднике улицы Авоту. Со сцены Винькеле смело шутила о сексе, размере своей груди и о том, что она испытала при посещении гинеколога. "Если ты умеешь смеяться над собой, значит, у тебя все хорошо", - считает экс-министр.

Отвечая на вопрос, где она могла набраться опыта, Винькеле с улыбкой ответила: "В политике, которая представляет собой один большой театр. В стендап-выступлении человек может быть гораздо более честным, чем в политике".

Илзе удалось покорить сердца публики своим стендапом, зрители восторженно смеялись над ее рассказами и даже просили автограф после выступления.

Винькеле говорит, что у всех желающих еще будет возможность увидеть ее на сцене, поскольку это не первое и не последнее ее выступление.

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