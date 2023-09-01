Легендарный тренер Скариоло рассказал, почему Испания проиграла Латвии

Мужская сборная Латвии по баскетболу разгромила действующего чемпиона мира - Испанию со счётом 74:69 в первой игре второго этапа финального турнира чемпионата мира в Джакарте в пятницу, 1 сентября, и продолжит борьбу за место в четвертьфинале, а также за путевку на Олимпийские игры в Париже.

На пресс-конференции после матча Скариоло признал, что Латвия провела хороший матч, играя креативно, а также до конца дисциплинированно придерживаясь плана игры.

"Наши баскетболисты боролись до самого конца. На этот раз наши слабые стороны было видно лучше, чем сильные, но мы хотели победить. В последней четверти мы старались играть просто и не слишком хорошо делили мяч. Когда хорошо играли в нападении, тогда проседали в обороне, когда хорошо защищались, то не шла атака", - сказал Скариоло.

По его словам, испанские баскетболисты плохо справились со сменой латышей на поле, и пропустить 27 очков в последней четверти было непростительно.

"Мы принимали неверные решения, теряли атаки, не реализовали штрафные броски (65%). Кроме того, мы давали возможность легко наносить дальние удары и пропускать передачи", - заключил тренер.

Команды Испании и Латвии возглавляют итальянские специалисты Скариоло и Лука Банки. "Я вижу, что команда играет без особого давления, она хорошо подобрана. Ожидаю, что команда и дальше будет хорошо играть и выигрывать матчи", - сказал Скариоло, комментируя выступление сборной Латвии на чемпионате мира.

В следующем матче сборная Латвии сыграет против команды Бразилии. Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, начало в 12:45 по латвийскому времени. Для попадания в 1/4 финала чемпионата мира сборной Латвии в этом матче необходима победа.