Связи с полицией, VDD, KNAB: что известно о латвийцах, арестованных по подозрению в работе на ФСБ

Рижский окружной суд задержал граждан Латвии, которых Служба государственной безопасности (VDD) подозревает в действиях против государства и граждан Латвии по поручению Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Установлено, что эти лица были и остаются связаны с правоохранительными органами Латвии. Передачи De Facto и Nekā personīga рассказывают, что известно об арестованных.
Неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении программы De Facto на LTV, доказывает, что речь идет о событиях, которые произошли несколько лет назад. Причастные к этому люди широкой публике неизвестны, однако один из них, Игорь Бобырь, много раз пересекался с бывшим сотрудником Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и политиком Юриcoм Юрашcoм.
Также случившееся бросает тень на работу Службы государственных доходов (VID), поскольку обыски прошли и в резиденции высокопоставленного должностного лица, пишет Nekā personīga.
Расследование по факту оказания помощи России в действиях, направленных против Латвии, VDD начала 1 августа. Примерно через неделю начались обыски и аресты. Из четырех фигурантов публично стали известны имена двух - Игоря Бобыря и Райтиса Долгова. Оба имени широкой публике ничего не говорят, но они известны в кругах служб безопасности.
Игорь Бобырь
В прессе можно найти новости о том, что 10-20 лет назад Бобырь руководил службой безопасности страховой компании BTA. Некоторое время его заместителем был Янис Дамбитис, советник нескольких министров. В 2015 году Бобырь вместе с Дамбитисом встретились в ресторане с тогдашним сотрудником KNAB Юрисом Юрашсом, сообщив последнему о якобы предложенной ему взятке в один миллион евро.