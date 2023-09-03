Связи с полицией, VDD, KNAB: что известно о латвийцах, арестованных по подозрению в работе на ФСБ

Барбаш утверждает, что при задержании к Бобырю применяли электрошокер и избивали, хотя он не сопротивлялся. "Честно говоря, он совершенно шокирован происходящим. Ничего подобного тому, что написано в процессуальных документах, он не сделал. Он открыт, готов к сотрудничеству, готов предоставить всю имеющуюся в его распоряжении информацию, чтобы служба безопасности убедилась, что это недоразумение", - говорит адвокат.

Она называет Бобыря патриотом, который всегда действовал в интересах Латвии, о чем VDD стоит знать. Барбаш также отмечает, что у Бобыря не может быть никакой мотивации помогать российским спецслужбам против Латвии.

"Он сам украинец, его родители и близкие члены семьи жили в Украине, а сейчас получили убежище в Латвии. Конечно, он помогал не только членам своей семьи, но и незнакомым ему людям, бежавшим от войны", - говорит адвокат.

Меру пресечения в виде заключения под стражу, примененную к Бобырю, Барбаш оспорила, но суд оставил ее в силе.

В свою очередь, адвокаты арестованного Долгова отказались комментировать расследование, начатое Службой государственной безопасности.

Следствие