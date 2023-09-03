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Связи с полицией, VDD, KNAB: что известно о латвийцах, арестованных по подозрению в работе на ФСБ
Служба госбезопасности (VDD). Иллюстративное фото Фото: Valsts drošības dienests
rus.tvnet.lv
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Рижский окружной суд задержал граждан Латвии, которых Служба государственной безопасности (VDD) подозревает в действиях против государства и граждан Латвии по поручению Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Установлено, что эти лица были и остаются связаны с правоохранительными органами Латвии. Передачи De Facto и Nekā personīga рассказывают, что известно об арестованных.

Неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении программы De Facto на LTV, доказывает, что речь идет о событиях, которые произошли несколько лет назад. Причастные к этому люди широкой публике неизвестны, однако один из них, Игорь Бобырь, много раз пересекался с бывшим сотрудником Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и политиком Юриcoм Юрашcoм.

Также случившееся бросает тень на работу Службы государственных доходов (VID), поскольку обыски прошли и в резиденции высокопоставленного должностного лица, пишет Nekā personīga.

Расследование по факту оказания помощи России в действиях, направленных против Латвии, VDD начала 1 августа. Примерно через неделю начались обыски и аресты. Из четырех фигурантов публично стали известны имена двух - Игоря Бобыря и Райтиса Долгова. Оба имени широкой публике ничего не говорят, но они известны в кругах служб безопасности.

Игорь Бобырь

В прессе можно найти новости о том, что 10-20 лет назад Бобырь руководил службой безопасности страховой компании BTA. Некоторое время его заместителем был Янис Дамбитис, советник нескольких министров. В 2015 году Бобырь вместе с Дамбитисом встретились в ресторане с тогдашним сотрудником KNAB Юрисом Юрашсом, сообщив последнему о якобы предложенной ему взятке в один миллион евро.

Следы Бобыря проявляются и в различных сделках с недвижимостью - как через компании, так и в частном порядке. Так, De Facto убедилась, что когда-то Бобырь купил у семьи Юрашса землю в волости Буртниеку.

Nekā personīga пишет, что в 2005 году Бобырь в порядке натурализации получил латвийское гражданство.

Райтис Долгов

О Долгове известно, что до 2004 года он работал инспектором криминальной полиции в Рижском региональном управлении. Несколько лет назад Долгов и Бобырь были совладельцами фирмы по управлению недвижимостью, юридическим услугам и налоговому консалтингу RC 7 Group. В настоящее время Долгов является дипломированным детективом. Этот статус по закону дает ему право выяснять факты, связанные с различными преступлениями, осуществлять негласное наблюдение и слежку за людьми.

Государственная полиция выдает сертификат детективам сроком на пять лет. Райтис Долгов получил его в 2020 году. На данный момент в Госполиции началось расследование. При получении информации об угрозе репутации или безопасности человека сертификат аннулируется.

Расследование, начатое VDD, бросает тень и на VID. В деле Райтиса Долгова обыски прошли в хозяйстве, которое он делит со своей бывшей женой, занимающей высокий пост в Службе госдоходов. Наталья Долгова имеет разрешение на работу с государственной тайной.

Долгову в свое время выбрал своим заместителем начальник Управления внутренней безопасности VID Айгар Прусакс. В своем управлении она занимает должность начальника отдела досудебного расследования. Управление внутренней безопасности VID расследует возможные недобросовестные действия аудиторов VDD, таможенников и полицейских. Управление может быстро собирать информацию, следить, проверять разговоры. Совместное проживание с арестованным Долговым - серьезный репутационный риск не только для работы Натальи Долговой, но и для всей службы, считает министр финансов.

В VID Nekā personīga ответили, что не получали информации от VDD об обыске по месту жительства своей сотрудницы и что на данный момент правовых оснований для ее отстранения нет. Неофициально известно, что Долгова на данный момент взяла больничный.

Александр Рябикин

Nekā personīga сообщает имя третьего задержанного - это юрист Александр Рябикин. Он выполняет функции судьи в Коммерческом арбитражном суде. Рябикин владеет компаниями, которые зарегистрированы в собственности Игоря Бобыря на улице Клияну в Риге. Также у него есть совместное с Бобырем предприятие RC 7 Group. Оба также активно участвуют в фонде "Академия сертификации" (Sertifikācijas akadēmija), который находится в процессе ликвидации.

Связи с Бобырем до сих пор есть и у Райтиса Долгова. Его компания Meža biotops, занимающаяся скупкой недвижимости, также зарегистрирована на улице Клияну, 23. Совладельцем этой компании также является Андрей Подрез, бывший сотрудник правоохранительных учреждений и органов безопасности. Подрез - защитник Долгова в уголовном расследовании VDD. Также в этом здании значится официальный адрес фирмы юридических услуг Immunitas, владельцем которой был бывший депутат Сейма Юрис Юрашс.

Immunitas в свое время собирала у служб безопасности информацию в интересах владельца PNB Banka Григория Гусельникова, о чем De Facto уже сообщала ранее. Сейчас владелицей Immunitas является адвокат Алла Барбаш, бывшая жена Юрашса и его коллега по KNAB. Она также взяла на себя защиту задержанного Бобыря. Клиента она знает уже давно.

Барбаш утверждает, что при задержании к Бобырю применяли электрошокер и избивали, хотя он не сопротивлялся. "Честно говоря, он совершенно шокирован происходящим. Ничего подобного тому, что написано в процессуальных документах, он не сделал. Он открыт, готов к сотрудничеству, готов предоставить всю имеющуюся в его распоряжении информацию, чтобы служба безопасности убедилась, что это недоразумение", - говорит адвокат.

Она называет Бобыря патриотом, который всегда действовал в интересах Латвии, о чем VDD стоит знать. Барбаш также отмечает, что у Бобыря не может быть никакой мотивации помогать российским спецслужбам против Латвии.

"Он сам украинец, его родители и близкие члены семьи жили в Украине, а сейчас получили убежище в Латвии. Конечно, он помогал не только членам своей семьи, но и незнакомым ему людям, бежавшим от войны", - говорит адвокат.

Меру пресечения в виде заключения под стражу, примененную к Бобырю, Барбаш оспорила, но суд оставил ее в силе.

В свою очередь, адвокаты арестованного Долгова отказались комментировать расследование, начатое Службой государственной безопасности.

Следствие

В ходе расследования VDD провела уголовно-процессуальные действия на четырнадцати связанных с этими лицами объектах в Риге и других регионах Латвии. Для углубленного исследования было изъято большое количество носителей информации и документов. Во время обысков служба обнаружила устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического назначения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности. ​Адвокат Бобыря Янис Дамбитис допускает, что подобные устройства могли остаться у Бобыря еще с тех времен, когда он работал в страховом бизнесе.

В VDD ни о чем не говорят

Расследование возбуждено по статье Уголовного закона об оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики. Что за этим стоит, в заявлении службы сказано очень примерно: "Полученная в ходе расследования VDD информация показывает, что лица по поручению ФСБ России осуществляли действия, направленные против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц. В интересах следствия VDD пока воздержится от дальнейших комментариев".

Уголовный процесс обсуждал с VDD министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС), но, пока расследование продолжается, дополнительной информации предоставлено не будет. Кучинскис поясняет, что в делах о шпионаже подозреваемых не всегда сразу берут под стражу. Это делается для того, чтобы не разорвать цепочку сотрудничества. Однако нынешние условия требуют более активных действий.

Из слов министра можно сделать вывод, что фигуранты расследования не работают в структурах государственной власти. "Если бы это были какие-то существующие [сотрудники], это было бы гораздо, гораздо более болезненно. Сейчас они уже далеки от возможности на что-то повлиять", - заключает Кучинскис.

Янис Домбрава

Глава Комиссии национальной безопасности Сейма, контролирующей спецслужбы, Янис Домбрава оставляет комментарии по конкретному расследованию на усмотрение службы безопасности. Он повторяет то, что говорил уже несколько раз, что в Латвии достаточно агентов российского влияния, с которыми органы безопасности, по его мнению, справляются все лучше и лучше.

В качестве меры наказания по возбужденному уголовному делу предусмотрено как лишение свободы, так и штраф. Домбрава обращает внимание на то, что в последнее время пойманных за преступления против государства не наказывают лишением свободы, а приговаривают к уплате штрафа.

Член Национального объединения ссылается на случай, когда пророссийский активист, редактор российского издания "Спутник Литва" Марат Касем был арестован в связи с реальным содействием возможному российскому вторжению, подготовке поддержки диверсий, но Генпрокуратура согласилась на штраф в 15 тысяч евро, поскольку "обвиняемый сделал выводы и оценил недопустимость своих действий".

Трое из четырех подозреваемых по делу в настоящее время находятся под стражей. Четвертому запрещен выезд из страны.

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