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Задержаны четыре гражданина Латвии: они подозреваются в работе на спецслужбу России

Дополнено в 11:51
rus.tvnet.lv/LETA
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Служба государственной безопасности (VDD). Иллюстративное фото
Служба государственной безопасности (VDD). Иллюстративное фото Фото: Valsts drošības dienests

Служба государственной безопасности (VDD) задержала четырех граждан Латвии по подозрению в деятельности, осуществляемой по поручению ФСБ России и направленной против безопасности государства и граждан Латвии, сообщили агентству LETA в VDD.

Уголовный процесс начат 1 августа по статье Уголовного закона об оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики.

В ходе расследования VDD провела уголовно-процессуальные действия на 14 связанных с этими лицами объектах в Риге и других местах Латвии.

Для углубленного исследования было изъято большое количество носителей информации и документов. Обнаружены устройства, которые, вероятно, являются предметами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности.

В рамках уголовного процесса трое подозреваемых в настоящее время находятся под арестом, к четвертому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы - запрет на выезд из страны с уведомлением о смене места жительства.

Как стало известно агентству LETA, двое из арестованных - Райтис Долгов и Игорь Бобырь.

Официальные декларации на сайте Службы государственных доходов показывают, что Долгов в начале 2000-х годов работал инспектором криминальной полиции в Рижском региональном управлении Государственной полиции. По данным с сайта Госполиции, Долгов является сертифицированным детективом.

По данным Firmas.lv, Долгову принадлежат 50% долей предприятия Biotops, которое в прошлом году работало с оборотом 164 евро и убытками в 2187 евро. Годом ранее оборот составил 52 000 евро, прибыль - 25 336 евро.

В свою очередь, Бобырь является совладельцем компаний VLHG, RC7 Group, XO-art и Litada, а также членом правления компании Lake Property.

В интересах следствия дальнейших комментариев VDD пока не дает.

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