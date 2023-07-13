Латвийцем, оштрафованным на 15 тыс. € за помощь РФ, оказался редактор "Sputnik Литва" Марат Касем

Гражданином Латвии, приговоренным Генпрокуратурой к штрафу в 15 000 евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России, является российский пропагандист Марат Касем, сообщает Латвийское телевидение.
3 июля вступило в силу принятое Генпрокуратурой постановление о наказании, по которому лицо признается виновным и наказывается за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии. Агентство LETA уже сообщало, что задержание Касема осуществлено в рамках уголовного производства за возможное нарушение санкций ЕС.
Означает ли это, что произошла переквалификация уголовного процесса, или уголовный процесс, завершенный 3 июля, является новым делом, агентству LETA выяснить не удалось.
Прокуратура заявила, что гражданин Латвии в период с 2017 года по ноябрь 2022-го оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений.
Обвиняемому было известно, что одной из задач России является укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах Европейского союза, в том числе направленное против государственной независимости, суверенитета, территориального единства Латвии, государственной власти, государственного аппарата и национальной безопасности в целом.
Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление. В прокуратуре считают, что обвиняемый сделал выводы и оценил недопустимость и последствия своих действий.
Прокурор с учетом изложенного, а также характера и опасности совершенного деяния, причиненного вреда, личности и материального положения обвиняемого и того факта, что обвиняемый почти четыре месяца находился под арестом в период следствия, наложил на него штраф в размере 15 500 евро.
Служба государственной безопасности (VDD), которая задержала Касема в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций ЕС, ранее указывала, что задержанный работал на один из информационных ресурсов подконтрольного Кремлю агентства "Россия сегодня", которое распространяет сообщения, выгодные Кремлю, включая регулярную дискредитацию Латвии и ее союзников.
После вторжения России в Украину этот пропагандистский ресурс был заблокирован в странах ЕС в связи с оправданием военной агрессии России против Украины и действий по дестабилизации ситуации в других странах Европы.
Гражданин Латвии занял лидирующую позицию в этом информационном ресурсе, организуя и управляя созданием его содержания. Человек несколько лет жил и работал в России, а в конце 2022 года прибыл в Латвию.
VDD заявила, что компаниям, находящимся под санкциями, запрещено передавать как финансовые, так и экономические ресурсы, в том числе выполнять для них работу.
Касем был редактором российского пропагандистского портала "Sputnik Литва". В 2018 году в качестве журналиста "Россия сегодня" он баллотировался на выборах в Сейм от партийного объединения "За альтернативу", но в свое время был исключен из партии "Согласие" за публичное хамство в адрес избирателей.
LETA уже сообщало, что такое наказание к жителю Латвии за незаконное сотрудничество с Россией применяется не впервые. Руслан Т., негражданин Латвии, получил такое наказание за то, что сотрудничал с российской разведкой как минимум с 2010 года.
Мужчину задержали 3 ноября 2021 года. Следствием установлено, что российская военная разведка ставила перед ним задачи по содержанию конспиративных помещений, созданию тайников в диверсионных целях, проведению оперативной разведки в районе конспиративных помещений, отслеживанию изменений в законодательстве, касающихся въезда иностранных граждан в Латвию, и возможности сдачи в аренду жилых площадей.
Служба госбезопасности выяснила, что лицо было завербовано во время визита в Россию с целью создания опорной позиции для российской военной разведки для осуществления возможных диверсий на территории Латвии в случае военного конфликта. Этот человек устраивал тайники для хранения предметов, необходимых для диверсий.
4 января 2022 года прокуратура оштрафовала Руслана Т. на 15 000 евро.
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