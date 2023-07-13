Латвийцем, оштрафованным на 15 тыс. € за помощь РФ, оказался редактор "Sputnik Литва" Марат Касем

Прокурор с учетом изложенного, а также характера и опасности совершенного деяния, причиненного вреда, личности и материального положения обвиняемого и того факта, что обвиняемый почти четыре месяца находился под арестом в период следствия, наложил на него штраф в размере 15 500 евро.

Служба государственной безопасности (VDD), которая задержала Касема в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций ЕС, ранее указывала, что задержанный работал на один из информационных ресурсов подконтрольного Кремлю агентства "Россия сегодня", которое распространяет сообщения, выгодные Кремлю, включая регулярную дискредитацию Латвии и ее союзников.

После вторжения России в Украину этот пропагандистский ресурс был заблокирован в странах ЕС в связи с оправданием военной агрессии России против Украины и действий по дестабилизации ситуации в других странах Европы.

Гражданин Латвии занял лидирующую позицию в этом информационном ресурсе, организуя и управляя созданием его содержания. Человек несколько лет жил и работал в России, а в конце 2022 года прибыл в Латвию.

VDD заявила, что компаниям, находящимся под санкциями, запрещено передавать как финансовые, так и экономические ресурсы, в том числе выполнять для них работу.