Немецкие ученые изучили, как меняется характер после рождения ребенка

Меняют ли дети личность родителей?

Еву Ассельман интересует не только то, какие черты личности влияют на принятие тех или иных решений в жизни, но и то, как эти решения, в свою очередь, изменяют личность. "Одна из существующих гипотез заключается в том, что становясь родителем, человек становится и более зрелым, то есть более сознательным, более терпимым и эмоционально устойчивым", - рассказывает Ассельман. Но выводы из ее исследования сильно удивят некоторых родителей: "Суть в том, что существенных изменений в чертах личности не произошло". Исследователи, правда, обнаружили, что открытость новому опыту в среднем снижается после рождения ребенка, но этот эффект не очень велик.

Еще более неожиданным для Евы Ассельман и ее команды оказалось то, что в среднем люди не стали, как это принято считать, более сознательными после появления ребенка. Но у психолога есть объяснение и этому: рождение ребенка меняет приоритеты. Те, кто после пополнения семейства преданно и добросовестно заботится о своем потомстве, вынуждены жертвовать чем-то в других сферах жизни и уже не могут быть столь скрупулезными, например, в быту или на работе.

Больше всего меняет человека… работа