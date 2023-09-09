Банки: мы заслужили золото чемпионата благодаря болельщикам

Уже сообщалось, что латвийские баскетболисты обыграли Литву со счетом 98:63 в борьбе за пятое место на чемпионате мира.

Банки подчеркнул, что сборная победила несколько команд в квалификации, а в финальном турнире смогла не только выйти из "группы смерти", но и побороться за попадание в восьмерку сильнейших.

"Это не только сложно описать, но и представить. Для меня большая честь иметь возможность управлять командой и быть рядом с игроками. Не хочу выделять кого-то конкретного, каждый, кто в этом участвовал, заслужил сегодня право отпраздновать.

Мы заслужили золото благодаря нашим болельщикам. Хочу пожелать этого результата всем, кто нас поддерживал. Я горжусь тем, что возглавляю эту команду и нахожусь вместе с ней", - сказал тренер.

Артур Жагарс сделал 17 результативных передач в матче с Литвой, что является новым рекордом чемпионата мира. Банки не стал выделять этот матч в исполнении Жагарса, но отметил, что игрок в целом провел успешный турнир.