Банки: мы заслужили золото чемпионата благодаря болельщикам

Сборная Латвии по баскетболу заслужила золото чемпионата мира благодаря своим болельщикам, заявил на пресс-конференции тренер сборной Латвии Лука Банки.
Уже сообщалось, что латвийские баскетболисты обыграли Литву со счетом 98:63 в борьбе за пятое место на чемпионате мира.
Банки подчеркнул, что сборная победила несколько команд в квалификации, а в финальном турнире смогла не только выйти из "группы смерти", но и побороться за попадание в восьмерку сильнейших.
"Это не только сложно описать, но и представить. Для меня большая честь иметь возможность управлять командой и быть рядом с игроками. Не хочу выделять кого-то конкретного, каждый, кто в этом участвовал, заслужил сегодня право отпраздновать.
Мы заслужили золото благодаря нашим болельщикам. Хочу пожелать этого результата всем, кто нас поддерживал. Я горжусь тем, что возглавляю эту команду и нахожусь вместе с ней", - сказал тренер.
Артур Жагарс сделал 17 результативных передач в матче с Литвой, что является новым рекордом чемпионата мира. Банки не стал выделять этот матч в исполнении Жагарса, но отметил, что игрок в целом провел успешный турнир.
"Артур провел хороший турнир с большой ответственностью. Впервые на чемпионате мира и впервые в стартовой пятерке. Заменить такого игрока, как Янис Стрелниекс, непросто. Это только первый шаг", - подчеркнул тренер.
"Только во время сборов я понял, что он будет готов участвовать, потому что до этого было много вопросов", - добавил Банки.
Завоеванное в дебюте ЧМ пятое место - отличный результат, но команда была близка к выходу в четвертьфинал и обеспечению путевки на Олимпийские игры в Париже.
"Это маленькое горько-сладкое чувство заставит всех оставаться приземленными и голодными, потому что, если мы хотим стремиться к совершенству, нам придется конкурировать с лучшими. В следующем году лучшие команды поднимутся на ступеньку выше, но теперь нам предстоит подняться еще выше. Мы не можем позволить себе оставаться там, где находимся. Все постоянно меняется. Мы больше не можем быть последними", - объяснил Банки.
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