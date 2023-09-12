Фото и видео ⟩ Банки: Несмотря на расстояние, мы чувствовали вашу любовь и присутствие

Мужская сборная Латвии по баскетболу, несмотря на большое расстояние от Латвии, чувствовала любовь и присутствие оставшихся дома болельщиков, заявил в понедельник во время речи у памятника Свободы главный тренер команды Лука Банки.
Вечером в понедельник несколько тысяч человек в Риге встретили сборную Латвии по баскетболу, которая на своем дебютном чемпионате мира сумела занять пятое место.
"Несмотря на расстояние, мы чувствовали вашу любовь и присутствие. Вы воодушевляли нас с самого первого дня. Каким бы не был результат, верю, что вы оценили то, что показала сборная, представляя страну", - сказал Банки.
В свою очередь капитан сборной Дайрис Бертанс сказал, что баскетболисты сборной как спортсмены ставят перед собой самые высокие цели, поэтому больно, что медали завоевать не удалось.
"Главным образом поэтому мы сегодня здесь, чтобы сказать вам спасибо за поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Она гнала нас вперед и мы чувствовали ее. Вижу что все вместе мы большие, сильные и мощные. Каждый, кто выходил на площадку, оставлял свои пот, сердце и душу за Латвию", - отметил Бертанс.
Напомним, в аэропорту "Рига" команду встретили члены семей, после чего сборная на двухэтажном автобусе отправилась в центр Риги, к памятнику Свободы, где было организованное торжественное мероприятие по встрече.
На площадь у памятника Свободы автобус въехал со стороны бульвара Аспазияс, местами сталкиваясь со сложностью проехать через толпу, которая скандировала поздравления в честь спортсменов.
На площади собрались несколько тысяч человек, многие были одеты в майки сборной и другую фанатскую атрибутику. Игроки на сцену, размещенную у памятника, прошли по коридору через толпу.
Спортсменов встретили и несколько должностных лиц, в том числе президент Эдгар Ринкевич, мэр Риги Вилнис Кирсис и министр образования и науки Анда Чакша.
Агентство LETA отмечает, что вместе со сборной в Ригу не вернулись баскетболисты Кристап Порзиньгис и Клавс Чаварс.
Напомним, чемпионами мира стала сборная Германии, которая в финале обыграла Сербию со счетом 83:77, а в матче за бронзу Канада победила США со счетом 127:118 в овертайме. В свою очередь, в борьбе за пятое место Латвия в субботу разгромила Литву со счетом 98:63.
Баскетболисты сборной Латвии, занявшие феноменальное пятое место, также завоевали индивидуальные награды по итогам чемпионата мира.
Артур Жагарс вошел во вторую пятерку звезд турнира.
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