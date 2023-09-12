Фото и видео ⟩ Банки: Несмотря на расстояние, мы чувствовали вашу любовь и присутствие

"Главным образом поэтому мы сегодня здесь, чтобы сказать вам спасибо за поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Она гнала нас вперед и мы чувствовали ее. Вижу что все вместе мы большие, сильные и мощные. Каждый, кто выходил на площадку, оставлял свои пот, сердце и душу за Латвию", - отметил Бертанс.