ФБК обратился к странам Балтии с просьбой отменить запрет на въезд машин с российскими номерами

В Twitter она указала, что ФБК в среду рассылает письма в профильные министерства и ведомства трех стран, которые запретили въезд российских машин (Литва, Латвия и Эстония).

"Комментариев и разъяснений не просим. Просим пересмотреть это решение", - написала она, опубликовав пример письма.

Сегодня рассылаем письма в профильные министерства и ведомства трёх стран, которые запретили въезд российских машин (Литва, Латвия и Эстония).



Комментариев и разъяснений не просим. Просим пересмотреть это решение. https://t.co/qkNYGJirsz — Maria Pevchikh (@pevchikh) September 13, 2023

Как отмечает Певчих, ФБК "призывает снять ограничения на ввоз россиянами товаров только для личного пользования (в том числе автомобилей). Ничто так не радует Путина, как ошибочное и абсурдное введение санкций".

"Мы подготовили документ с ссылками на закон, юридическим анализом противоречий и обоснованием возможности отмены этих новых дискриминационных санкций", - отметила она.

Как уже сообщалось, с 18:00 вторника, 12 сентября, лицам на автомобилях с российскими номерами запрещен въезд в ЕС через латвийско-российский и латвийско-белорусский пограничные пункты.

Во вторник Литва также объявила, что автомобили с российскими номерами больше не будут пропускаться через ее пограничные пункты, а в Эстонии запрет вступил в силу в среду, 13 сентября, в 10 часов утра.

8 сентября Европейская комиссия опубликовала разъяснения по импорту и ввозу товаров из России. В них говорится, что ввоз частных автомобилей и личных вещей запрещен. Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит рекомендательный характер и что страны ЕС должны сами решать, вводить ли им запреты.