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ФБК обратился к странам Балтии с просьбой отменить запрет на въезд машин с российскими номерами

rus.tvnet.lv
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Автомобили с российскими номерами на границе
Автомобили с российскими номерами на границе Фото: Reuters/ScanPix

Председатель совета директоров основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих обратилась к властям стран Балтии с просьбой пересмотреть решение о запрете на въезд автомобилей с российскими номерами и об изъятии у россиян вещей на границе.

В Twitter она указала, что ФБК в среду рассылает письма в профильные министерства и ведомства трех стран, которые запретили въезд российских машин (Литва, Латвия и Эстония).

"Комментариев и разъяснений не просим. Просим пересмотреть это решение", - написала она, опубликовав пример письма.

Как отмечает Певчих, ФБК "призывает снять ограничения на ввоз россиянами товаров только для личного пользования (в том числе автомобилей). Ничто так не радует Путина, как ошибочное и абсурдное введение санкций".

"Мы подготовили документ с ссылками на закон, юридическим анализом противоречий и обоснованием возможности отмены этих новых дискриминационных санкций", - отметила она.

Как уже сообщалось, с 18:00 вторника, 12 сентября, лицам на автомобилях с российскими номерами запрещен въезд в ЕС через латвийско-российский и латвийско-белорусский пограничные пункты.

Во вторник Литва также объявила, что автомобили с российскими номерами больше не будут пропускаться через ее пограничные пункты, а в Эстонии запрет вступил в силу в среду, 13 сентября, в 10 часов утра.

8 сентября Европейская комиссия опубликовала разъяснения по импорту и ввозу товаров из России. В них говорится, что ввоз частных автомобилей и личных вещей запрещен. Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит рекомендательный характер и что страны ЕС должны сами решать, вводить ли им запреты.

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