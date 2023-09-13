За сутки в Литву не впустили 19 автомобилей с российскими номерами

"Из них - 17 - через автодорожный пост в Кибартай (Чернышевское с российской стороны - BNS), один - через автодорожный пост Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны), один - через автодорожный пост Лаворишкес (Котловка). Таможня по-прежнему не пропускает автомобили с российскими номерами", - сообщила BNS в среду представитель таможни Ирмина Фролова-Милашене.

Согласно разъяснению ЕК, представленному в конце прошлой недели, автомобили, купленные или зарегистрированные в России, не могут быть ввезены в Евросоюз. В документе, среди прочего, говорится, что запрет распространяется и на личные вещи - литовские политики заявляют, что попросят у ЕК дополнительных разъяснений по поводу недавних запретов.

С понедельника таможня не пропускает на территорию Литвы автомобили с российскими номерами, за исключением случаев транзита в Калининградскую область или из нее.