За сутки в Литву не впустили 19 автомобилей с российскими номерами

В соответствии с разъяснением Еврокомиссии относительно ограничений на въезд транспортных средств из России, с утра вторника по утро среды таможенники не пропустили в Литву 19 автомобилей с российскими номерами.
"Из них - 17 - через автодорожный пост в Кибартай (Чернышевское с российской стороны - BNS), один - через автодорожный пост Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны), один - через автодорожный пост Лаворишкес (Котловка). Таможня по-прежнему не пропускает автомобили с российскими номерами", - сообщила BNS в среду представитель таможни Ирмина Фролова-Милашене.
Согласно разъяснению ЕК, представленному в конце прошлой недели, автомобили, купленные или зарегистрированные в России, не могут быть ввезены в Евросоюз. В документе, среди прочего, говорится, что запрет распространяется и на личные вещи - литовские политики заявляют, что попросят у ЕК дополнительных разъяснений по поводу недавних запретов.
С понедельника таможня не пропускает на территорию Литвы автомобили с российскими номерами, за исключением случаев транзита в Калининградскую область или из нее.
Генеральный директор Таможенного департамента Дарюс Жвиронас заявил в среду в интервью радиостанции LRT, что если водители автомобилей с российскими номерами не будут подчиняться законным указаниям должностных лиц, то будет возбуждено административное производство, а эти автомобили будут задержаны и, возможно, конфискованы по решению суда.
По его словам, некоторые граждане России еще не слышали об этом новом правиле, поэтому он прогнозирует, что попыток путешествовать на автомобилях будет меньше с каждым днем.
По словам Жвиронаса, Литва находится "на шаг впереди" по сравнению с другими странами. Во вторник, по его словам, прошли переговоры с таможенниками Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши.
С 19 сентября прошлого года в страны Балтии и Польшу допускаются только лица, соответствующие критериям, утвержденным правительством: российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне, имеющие вид на жительство или долгосрочные национальные визы из стран Шенгенской зоны.
Также граждане России смогут продолжать путешествовать в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.
Запрет на въезд российских граждан предусмотрен в принятом Сеймом Литвы постановлении об объявлении чрезвычайного положения на границе России и Беларуси. Он будет действовать как минимум до 16 декабря включительно.
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