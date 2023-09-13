К утру среды в Латвию пыталась въехать одна машина с российскими номерами; ее развернули

На вопрос, не ожидается ли ситуаций, когда граждане РФ перерегистрируют свои автомобили в другой стране и въедут в Латвию с этими номерами, Зукулс ответил, что теоретически такое возможно, однако констатировать это можно будет только спустя какое-то время.

Уже сообщалось, что в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением Министерства иностранных дел с 18:00 вторника, 12 сентября, лицам на транспортных средствах, зарегистрированных в России, запрещен въезд в ЕС через латвийско-российский и латвийско-белорусский пограничные пункты.

До этого момента уже действовал запрет на пересечение границы ЕС грузовыми перевозчиками, т. е. зарегистрированными в России тягачами и прицепами. Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки грузов по территории Евросоюза между Калининградской областью и Россией.

Отныне транспортным средствам, зарегистрированным в России, запрещено въезжать в Евросоюз через латвийские пункты пропуска. Лица, путешествующие на автомобиле, зарегистрированном в России, не смогут въехать в Европейский союз через латвийскую границу. Они должны будут вернуться в Россию или Беларусь.

Если лицо отказывается выполнять указания таможенных органов, в том числе вернуться в Россию или Беларусь, может быть принято решение о конфискации транспортного средства в соответствии с таможенным законодательством.