К утру среды в Латвию пыталась въехать одна машина с российскими номерами; ее развернули

До 8 часов утра среды, 13 сентября, латвийский пограничный пропускной пункт Гребнево пытался пересечь один легковой автомобиль с российскими номерными знаками, сообщил журналистам директор таможенного управления Службы госдоходов (VID), заместитель гендиректора VID по таможенным вопросам Раймонд Зукулс.
Водитель выяснил, что в Латвию въехать не сможет, и развернулся обратно в Россию. Пока на границе легковых автомобилей с российской стороны нет, сказал Зукулс.
Он пояснил, что новость о новых требованиях Еврокомиссии широко освещалась в российских СМИ и по другим каналам, поэтому жители России, скорее всего, хорошо информированы.
Зукулс сообщил, что запрет на пересечение внешних границ ЕС машинами с российскими номерами ввела и Эстония, таким образом, автомобили с российскими номерами через границу не пропускают все три страны Балтии.
Финляндия такого решения пока не приняла, поэтому автомобили с российскими номерами могут попасть в страны Балтии через Финляндию, пояснил Зукулс, добавив, что, скорее всего, так какое-то время и будет происходить.
Машину могут конфисковать только в случае, если автомобиль заедет на таможенный пункт и не подчинится требованию вернуться обратно в Россию, отметил Зукулс.
Автомобилям с российскими номерами, находящимся в Латвии, будет разрешено вернуться в Россию по истечении срока действия визы.
Зукулс добавил, что в среду было получено новое пояснение от Еврокомиссии, которое предусматривает, что телефоны, компьютеры, одежду и другие вещи, ввозимые для личного пользования, конфисковывать не следует.
На вопрос, не ожидается ли ситуаций, когда граждане РФ перерегистрируют свои автомобили в другой стране и въедут в Латвию с этими номерами, Зукулс ответил, что теоретически такое возможно, однако констатировать это можно будет только спустя какое-то время.
Уже сообщалось, что в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением Министерства иностранных дел с 18:00 вторника, 12 сентября, лицам на транспортных средствах, зарегистрированных в России, запрещен въезд в ЕС через латвийско-российский и латвийско-белорусский пограничные пункты.
До этого момента уже действовал запрет на пересечение границы ЕС грузовыми перевозчиками, т. е. зарегистрированными в России тягачами и прицепами. Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки грузов по территории Евросоюза между Калининградской областью и Россией.
Отныне транспортным средствам, зарегистрированным в России, запрещено въезжать в Евросоюз через латвийские пункты пропуска. Лица, путешествующие на автомобиле, зарегистрированном в России, не смогут въехать в Европейский союз через латвийскую границу. Они должны будут вернуться в Россию или Беларусь.
Если лицо отказывается выполнять указания таможенных органов, в том числе вернуться в Россию или Беларусь, может быть принято решение о конфискации транспортного средства в соответствии с таможенным законодательством.
Латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций. В связи с этим людям настоятельно рекомендуется воздерживаться от повторных попыток въезда в ЕС через различные пункты пересечения границы.
Данный запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в том числе делегациями, посольствами и миссиями Европейского союза и государств-членов в ходе их передвижения.
При этом лицам будет разрешено возвращаться из Евросоюза в Россию на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, при условии, что они не декларируются как товар и используются только в качестве средства передвижения.
Уже сообщалось, что автомобили с российскими номерными знаками не будут пропускаться через литовские пограничные пункты.
8 сентября Европейская комиссия опубликовала разъяснения по импорту и ввозу товаров из России. В них говорится, что под запрет попадают частные автомобили и личные вещи. Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит рекомендательный характер и что страны ЕС должны сами решать, вводить запреты или нет.
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