Удорожание отменяется: лаборатории получат деньги на "бюджетные" анализы

Лаборатории, делающие оплачиваемые государством анализы, в ближайшее время получат дополнительное финансирование для продолжения оказания услуг, сообщили агентству LЕТА в Министерстве здравоохранения.
Министерство напомнило, что во вторник, 12 сентября, правительство поддержало выделение дополнительных 11,2 млн. евро на проведение лабораторных исследований.
Лаборатории, выполняющие анализы, оплачиваемые государством, ежемесячно получают финансирование от Национальной службы здравоохранения в рамках своего договора. Однако в этом году количество пациентов, нуждающихся в лабораторных исследованиях, значительно увеличилось, в результате у лабораторий больше работы, чем планировалось в начале года. Чтобы покрыть дополнительные анализы, Минздрав запросил дополнительное финансирование на эти цели.
"Лаборатории - это тот вид услуг, без которого здравоохранение не может обойтись. Финансирование было запрошено и будет выделено, и в ближайшее время лабораториям сообщат, сколько они получат на переработку и сколько дополнительно в этом году", - сказала Санита Янка, глава департамента здравоохранения Минздрава.
Ранее Centrālā laboratorija и E.Gulbja laboratorija выразили готовность прекратить принимать оплачиваемые государством анализы из-за недополученного финансирования.
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