Нехватка госфинансирования: как изменятся услуги Centrālā laboratorija?

К концу июля Centrālā laboratorija уже использовала все выделенное на 2023 год государственное финансирование. Centrālā laboratorija отмечает, что причиной такой ситуации является неправильное планирование бюджетных средств, когда государство обещает населению оплатить анализы, но не платит лабораториям в полном объеме за сделанные анализы.

"До сих пор лаборатории продолжали проводить анализы за свой счет, полагаясь на обещания со стороны Минздрава и ответственных ведомств. В настоящее время мы вынуждены покрывать расходы на анализы по направлению семейных врачей и специалистов, которые своевременно должны оплачиваться из госбюджета, за счет наших оборотных средств и других финансовых ресурсов. Однако в нынешней экономической ситуации мы больше не можем позволить себе кредитовать государство", - заявила председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня.

Centrālā laboratorija все еще не получила полной оплаты за анализы, проведенные в 2022 году, а долг государства за 2023 год уже превышает 5 млн евро.

Спрос на услуги лабораторий в этом году резко возрос в связи с последствиями пандемии и старением населения.

С учетом сложившейся ситуации Centrālā laboratorija с 15 сентября, чтобы еще больше не превышать квоту, будет принимать анализы в порядке очереди и только в рамках оплаченной государством квоты.

В соответствии с новым порядком пациентам с направлением на оплачиваемые государством анализы придется ждать в очереди, что может повлиять на дальнейший ход лечения многих людей. Записаться в очередь можно по телефону 67334433.

Платные услуги по-прежнему будут оказываться в любом филиале Centrālā laboratorija без предварительной записи.

Centrālā laboratorija принимает анализы в 84 филиалах, расположенных по всей Латвии. В лаборатории работает более 650 сотрудников.