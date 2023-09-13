Gulbja laboratorija также может перестать принимать оплачиваемые государством анализы

Если лаборатория не получит гарантий от государства, что деньги будут выплачены, она будет вынуждена принимать анализы только за плату. Сроки, когда это может произойти, пока не определены.

"Мы ждем конструктивного решения от нового правительства", - добавила Диманте.

Как сообщалось, Centrālā laboratorija с 15 сентября в связи с недостаточным госфинансированием будет оказывать финансируемые государством услуги в рамках оплаченной квоты, и анализы можно будет сдать только в порядке очереди по предварительной записи.

К концу июля Centrālā laboratorija уже использовала все выделенное на 2023 год государственное финансирование. Причиной такой ситуации является неправильное планирование бюджетных средств, когда государство обещает населению оплатить анализы, но не платит лабораториям в полном объеме за сделанные анализы. Centrālā laboratorija все еще не получила полной оплаты за анализы, проведенные в 2022 году, а долг государства за 2023 год уже превышает 5 млн евро.

12 сентября правительство одобрило выделение 11,2 млн евро для покрытия расходов на лабораторные исследования за фактически оказанные в первой половине 2023 года услуги, объем которых превысил объем, указанный в договорах с лабораториями.