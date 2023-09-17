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Умер легендарный поэт-песенник Николай Добронравов, автор советского хита "Надежда"

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На 95-м году жизни умер советский и российский поэт-песенник Виктор Добронравов, пишет "Медуза".

Николай Добронравов - автор большого количества известных советских песен, которые он написал в соавторстве со своей женой, композитором Александрой Пахмутовой - в браке с ней артист прожил 66 лет.

В числе их совместных композиций - "Надежда", "Трус не играет в хоккей", "Птица счастья", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Беловежская пуща", песни, которой закрывали Олимпиаду 1980 года в Москве "До свиданья, Москва, до свиданья" и многих других. Помимо того, Добронравов также является автором гимнов нескольких городов РФ.

Музыку к стихотворениям Добронравова также писали Микаэл Таривердиев и Муслим Магомаев.

Видео: Песня "Надежда" в исполнении Анны Герман

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