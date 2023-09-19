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В среду депутаты выберут нового председателя Сейма

rus.tvnet.lv/LETA
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Заседание Сейма
Заседание Сейма Фото: Ieva Ābele, Saeima

В среду, 20 сентября, Сейм примет решение об избрании нового председателя, говорится на сайте Сейма.

Ожидается, что на заседании будут рассмотрены и другие изменения в составе президиума Сейма в связи с образованием новой правящей коалиции.

На заседании будет объявлено о возобновлении депутатских мандатов министрам предыдущего правительства, которые были избраны в Сейм, но не продолжают работать в новом Кабинете министров.

Как сообщалось, партии новой коалиции - "Новое единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" - подали проект решения об отзыве спикера Сейма Эдварда Смилтенса ("Объединенный список") с занимаемой должности.

На пост спикера Сейма будет выдвинута кандидатура представителя СЗК Гунара Кутриса.

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