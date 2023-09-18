Новая коалиция предлагает отозвать Смилтенса с поста спикера Сейма

Документ подписали депутаты Яна Симановска (П), Виктор Валайнис (СЗК), Айнар Латковскис ("Новое Единство"), Атис Лабуцис ("Новое Единство"), Антонина Ненашева (П), Харий Рокпелнис (СЗК), Каспар Мелнис (СЗК), Янис Вуцанс (СЗК), Эдмунд Юревиц ("Новое Единство") и Эдмунд Цепуритис (П).

Ранее прозвучало, что пост спикера Сейма вместо Смилтенса может занять политик СЗК Гунар Кутрис.

Как сообщалось, в пятницу Сейм утвердил новое правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

За утверждение нового Кабинета министров проголосовали 53 депутатов.

У правящей коалиции в Сейме 52 голоса, но ее поддерживает независимый депутат Олег Буров - руководитель партии "Честь служить Риге", которая договорилась о сотрудничестве с СЗК.