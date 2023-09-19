Высказывания потенциального спикера Сейма Кутриса вызвали дискуссии в соцсетях

Man intuitīvi šķiet, ka @LatvijasRadio1 dzīvajā izskanošā @tomsons saruna ar Gunāru Kūtri kaut kādu iemeslu dēļ ieies vēsturē. Paldies visiem iesaistītajiem par katra pienesumu. — Reinis Āboltiņš (@reinis_aboltins) September 18, 2023

После публикации интервью критическую оценку кандидатуры Кутриса распространила организация Delna, отметившая: неприемлемо, чтобы депутат, претендующий на пост спикера Сейма, был готов к вопросам национального экономического развития "привлекать олигархов, причем независимо от их судимости".

"Это вызывает опасения по поводу экономической и национальной безопасности государства, добросовестности Сейма, (...) открытого и равного представительства интересов, ведет к дальнейшему расколу общества и подрыву доверия к Сейму", - высказались представители Delna.

🧵 Tas rada bažas par:

*valsts ekonomisko un nacionālo drošību;

*Saeimas godprātību;

*Interešu pārstāvības atklātības (lobēšanas) likuma – atklātu un vienlīdzīgu interešu pārstāvību, kas veicina sabiedrības uzticēšanos;

*tālāku sabiedrības šķelšanu un uzticības Saeimai graušanu. — DELNA 🇺🇦 (@DELNA_LV) September 18, 2023

Напомним, баллотироваться на пост спикера Сейма бывшего председателя Конституционного суда и политика Союза зеленых и крестьян (СЗК) Гунара Кутриса уговорили его коллеги из СЗК, заявил политик в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

Он сказал, что на переговорах по формированию правительства партнеры решили, что для достижения политического баланса должность спикера Сейма следует предложить СЗК.

По словам Кутриса, фракция СЗК решила, что он является лучшей кандидатурой на пост спикера Сейма, так как имеет опыт работы в президиуме и руководстве учреждением. "Когда мне это предложили, мое мнение сначала было, что я хочу быть просто депутатом с нормальной рабочей нагрузкой, потому что понимаю, каково быть руководителем учреждения. Но в итоге коллеги уговорили меня", - сказал будущий спикер Сейма.

Политик СЗК отметил, что согласился на предложение коллег после серьезных раздумий, подчеркнув, что идущие в политику должны быть готовы занимать политические посты.

"Я понимаю, что руководство Сеймом - нормальная политическая работа, и я готов ее выполнять. Я принимаю этот пост как долг не только перед моей партией, но и как гражданский долг перед государством", - заверил Кутрис.

Как сообщалось, политики новой коалиции - "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" - представили проект решения об отзыве с поста председателя Сейма Эдварда Смилтенса.