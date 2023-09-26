Латвия - лидер экспорта деревянных поддонов

Об этом свидетельствуют данные Всемирной торговой организации.

Экспорт латвийских поддонов опережает доходы, например, от экспорта железнодорожных услуг. Страны Балтии специализируются на экспорте различных изделий деревянной тары.

Если оценивать экспорт ящиков из дерева или древесины в пересчете на душу населения, то мировым лидером является Эстония. В 2022 году Эстония экспортировала деревянные ящики в общей сложности на 39 млн евро, общий объем экспорта Литвы составил 6,5 млн евро, а Латвии - 4,8 млн евро.

А в экспорте деревянных бочек и досок для бочек на душу населения мировым лидером была Литва.

В 2022 году Литва экспортировала деревянные бочки и аналогичные изделия в общей сложности на 20,2 млн евро, общий объем эстонского экспорта составил 4,4 млн евро, а латвийского - всего 146 тыс. евро.

Латвия, в которой производятся деревянные поддоны самых разных видов, входит в число крупнейших мировых экспортеров поддонов.