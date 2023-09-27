Фото ⟩ Осенние дары на Центральном рынке: ассортимент и цены

Сентябрь прекрасен, потому что, как и подобает месяцу хорошего урожая, плодов в саду и лесу много. Клюква, малина, черника, яблоки, айва, груши, грибы и множество овощей - рынок поистине завораживает. Receptes.lv отправились на Рижский центральный рынок посмотреть, что именно и по какой цене можно там купить в конце сентября.
Местная брусника стоит 3 евро за литр, а клюква - 5 евро за литр. Между тем цена крупной черники составляет почти 9 евро за килограмм. Малина немного дешевле - менее 8 евро за килограмм или 2,50 евро за небольшую коробочку.
Предложение сортов яблок широкое, цены разные, самые дешевые яблоки - около 1 евро за килограмм.
Сезон грибов в лесу также не закончился. Наряду с популярными лисичками, подберезовиками и подосиновиками теперь появились и осенние грибы - грузди, сыроежки. У каждого продавца свои цены, и они могут сильно отличаться.
Какой же рынок без овощей и зелени! Недостатка в них нет, и приятно видеть на листочках надпись Latvijas. Капуста, морковь, картофель, кабачки, цветная капуста, фасоль, различная зелень и многое другое.
Смотрите ассортимент и цены на фото:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!