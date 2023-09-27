Фото ⟩ Осенние дары на Центральном рынке: ассортимент и цены

Местная брусника стоит 3 евро за литр, а клюква - 5 евро за литр. Между тем цена крупной черники составляет почти 9 евро за килограмм. Малина немного дешевле - менее 8 евро за килограмм или 2,50 евро за небольшую коробочку.

Предложение сортов яблок широкое, цены разные, самые дешевые яблоки - около 1 евро за килограмм.

Сезон грибов в лесу также не закончился. Наряду с популярными лисичками, подберезовиками и подосиновиками теперь появились и осенние грибы - грузди, сыроежки. У каждого продавца свои цены, и они могут сильно отличаться.

Какой же рынок без овощей и зелени! Недостатка в них нет, и приятно видеть на листочках надпись Latvijas. Капуста, морковь, картофель, кабачки, цветная капуста, фасоль, различная зелень и многое другое.

Смотрите ассортимент и цены на фото: