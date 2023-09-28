Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора

Гэмбон умер в больнице от пневмонии, об этом сообщила его семья.

За более чем 60-летнюю карьеру Гэмбон снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, а также сыграл во множестве спектаклей.

Широкому зрителю Гэмбон известен по роли Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмов о Гарри Поттере. Кроме того, Гэмбон снимался в таких фильмах, как "Сонная Лощина", "Госфорд-парк", "Книга Илая", "Король говорит!", "Приключения Паддингтона".