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Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора

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Кадр из фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка"
Кадр из фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка" Фото: скриншот

В возрасте 82 лет умер британский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере.

Гэмбон умер в больнице от пневмонии, об этом сообщила его семья.

За более чем 60-летнюю карьеру Гэмбон снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, а также сыграл во множестве спектаклей.

Широкому зрителю Гэмбон известен по роли Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмов о Гарри Поттере. Кроме того, Гэмбон снимался в таких фильмах, как "Сонная Лощина", "Госфорд-парк", "Книга Илая", "Король говорит!", "Приключения Паддингтона".

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