"Вопрос: кто за это заплатит?" Депутат о злополучном асфальте на ул. Слокас

"Сошлось много разных звезд" - так нашумевшую ситуацию с укладкой временного асфальта на улице Слокас для нужд Чемпионата мира по бегу в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" прокомментировал вышедший из партии "Прогрессивные", ныне независимый депутат Рижской думы Мирослав Кодис.
По признанию Мирослава Кодиса, нынешнего мэра нельзя считать полностью ответственным за случившееся, поскольку вопросы по поводу чемпионата, включая его маршрут, решались на протяжении нескольких лет.
"Что касается того, что положили асфальт, я не думаю, что это большая проблема, - высказался Кодис. - Любой город, который принимает чемпионат такого масштаба - это, все-таки, и реклама для города - [должен быть готов] к вложениям. Просто положить временный асфальт, чтобы бегуны могли нормально пробежать - думаю, что это нормальная практика во многих странах мира. Здесь вопрос только, кто за это платит, и вот этим сейчас и занимаются".
Что за история с асфальтом?
Маршрут забега чемпионата мира на прошлых выходных затронул зону ремонтных работ на улице Слокас. Рижская дума пообещала организаторам чемпионата уложить асфальт до начала забега, что и сделала, однако позднее выяснилось, что это был временный асфальт.
Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") потребовал у исполнительного директора столицы Яниса Ланге пояснений по поводу того, когда стало известно о необходимости такого временного решения и кто его оплачивает. Также необходимо пояснить, была ли проведена оценка целесообразности таких действий и были ли рассмотрены альтернативные варианты решения проблемы. Кирсис заверил агентство LETA, что ни в одном заседании, на котором рассматривался вопрос о трассе чемпионата, он не участвовал.
При этом о том, что ремонт улицы помешает проведению чемпионата, муниципальное предприятие Rīgas satiksme предупреждало еще в начале года, сообщила LETA, однако организаторы чемпионата уже не могли перепланировать маршрут. Разработка маршрута занимает около года, так как необходимо запланировать местонахождения служб безопасности и медиков и учесть прямые трансляции, для которых необходимо запланировать места и углы установки камер. Требует времени и сертификация маршрута.
Возможно, это и стало причиной, по которой было принято решение об укладке временного асфальтового покрытия. Однако это будет выяснено после получения объяснений от исполнительного директора, равно как и израсходованная на укладку асфальта сумма.
По информации агентства LETA, она составила 12 000 евро.
По словам депутата, сейчас актуальны два вопроса: придется ли снимать весь асфальт, или часть покрытия можно будет оставить. Сославшись на строителей, Кодис сказал, что уже положенный асфальт возможно оставить в виде нижнего слоя, на который положат еще один.
"Второй вопрос: кто за это заплатит? Rīgas satiksme, организаторы чемпионата или Рижская дума? Но я думаю, что организаторы - точно нет, потому что Рига должна была обеспечить все улицы", - заявил политик.
На вопрос о том, стоит ли подобные мероприятия проводить не на окраинах города, а в центре, что причиняет серьезные неудобства водителям, пассажирам общественного транспорта и пр., Кодис привел в пример Лондон, жители которого с понимаем относятся к перекрытию центра города на время подобных мероприятий.
"Потому что это престиж города, его имидж", - сказал политик.
Также депутат Рижской думы рассказал, что проводить забеги в центре города просят сами организаторы чемпионата. "Мы не можем сказать "Давайте в лес в Бикерниеки, и там бегайте по кругу". У нас в центре города проходит много мероприятий, шествия, прайды. Так как это нужно для престижа города, я думаю, что многие горожане могут с пониманием к этому отнестись, потерпеть этот один день, когда происходит большое мероприятие", - сказал Кодис, также упомянув, что мероприятие транслировалось по телевизору, поэтому для Риги важно, если в эфире телеканалов Euronews или Eurosport покажут Ригу, а не некий лес.
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