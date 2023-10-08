"Вопрос: кто за это заплатит?" Депутат о злополучном асфальте на ул. Слокас

По признанию Мирослава Кодиса, нынешнего мэра нельзя считать полностью ответственным за случившееся, поскольку вопросы по поводу чемпионата, включая его маршрут, решались на протяжении нескольких лет.

"Что касается того, что положили асфальт, я не думаю, что это большая проблема, - высказался Кодис. - Любой город, который принимает чемпионат такого масштаба - это, все-таки, и реклама для города - [должен быть готов] к вложениям. Просто положить временный асфальт, чтобы бегуны могли нормально пробежать - думаю, что это нормальная практика во многих странах мира. Здесь вопрос только, кто за это платит, и вот этим сейчас и занимаются".

Что за история с асфальтом?

Маршрут забега чемпионата мира на прошлых выходных затронул зону ремонтных работ на улице Слокас. Рижская дума пообещала организаторам чемпионата уложить асфальт до начала забега, что и сделала, однако позднее выяснилось, что это был временный асфальт.

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") потребовал у исполнительного директора столицы Яниса Ланге пояснений по поводу того, когда стало известно о необходимости такого временного решения и кто его оплачивает. Также необходимо пояснить, была ли проведена оценка целесообразности таких действий и были ли рассмотрены альтернативные варианты решения проблемы. Кирсис заверил агентство LETA, что ни в одном заседании, на котором рассматривался вопрос о трассе чемпионата, он не участвовал.

При этом о том, что ремонт улицы помешает проведению чемпионата, муниципальное предприятие Rīgas satiksme предупреждало еще в начале года, сообщила LETA, однако организаторы чемпионата уже не могли перепланировать маршрут. Разработка маршрута занимает около года, так как необходимо запланировать местонахождения служб безопасности и медиков и учесть прямые трансляции, для которых необходимо запланировать места и углы установки камер. Требует времени и сертификация маршрута.

Возможно, это и стало причиной, по которой было принято решение об укладке временного асфальтового покрытия. Однако это будет выяснено после получения объяснений от исполнительного директора, равно как и израсходованная на укладку асфальта сумма.

По информации агентства LETA, она составила 12 000 евро.