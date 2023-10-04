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Лишение гражданства, судьба СМИ на русском и драма с асфальтом - о событиях недели

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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В эфире "Кто вам платит?" политолог Сигита Струберга и депутат Рижской думы Мирослав Кодис.
В эфире "Кто вам платит?" политолог Сигита Струберга и депутат Рижской думы Мирослав Кодис. Фото: Facebook/LETA/КоллажTVNET

Суд первой инстанции оставил в силе штраф NEPLP, наложенный на TVNET GRUPA, судьба общественных СМИ на русском зависла в воздухе, "Новое Единство" выступило с законопроектом о возможности лишения гражданства натурализовавшихся антигосударственно настроенных лиц, а в Риге уложили "временный асфальт" для ЧМ по бегу. По традиции в эфире "Кто вам платит?" обсуждаем громкие события последних дней.

Гости эфира:

  • Сигита Струберга - политолог, генсекретарь Латвийской Трансатлантической организации;
  • Мирослав Кодис - независимый депутат Рижской думы.

Темы эфира:

  • Проигранное дело TVNET GRUPA против NEPLP в суде первой инстанции - что происходит?
  • Вероятное закрытие общественных СМИ на русском становится не таким уж вероятным? 
  • "Законопроект Юдина" о возможности лишать гражданства натурализовавшихся за антигосударственные действия - что известно и какие возможны последствия?
  • Недавний чемпионат мира по бегу в Риге - что за история со временным асфальтом? Готова ли Рига к мероприятиям такого масштаба?
  • "Новая" Рижская дума Вилниса Кирсиса - что изменилось? Как работает разношерстная коалиция? 

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

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