Лишение гражданства, судьба СМИ на русском и драма с асфальтом - о событиях недели

Суд первой инстанции оставил в силе штраф NEPLP, наложенный на TVNET GRUPA, судьба общественных СМИ на русском зависла в воздухе, "Новое Единство" выступило с законопроектом о возможности лишения гражданства натурализовавшихся антигосударственно настроенных лиц, а в Риге уложили "временный асфальт" для ЧМ по бегу. По традиции в эфире "Кто вам платит?" обсуждаем громкие события последних дней.