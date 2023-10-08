Самойлова и Граудиня одержали победу над дуэтом из Эквадора

Граудиня и Самойлова, посеянные в турнире под 18-м номером, обыграли эквадорских спортсменок Ариану Вилелу и Карелис Симистерру Ортис со счетом 2:0 (21:11, 21:14).

Первый сет начался с равной игры, но к середине сета наши спортсменки уже имели преимущество в восемь очков (16:8). Соперницам удалось набрать еще лишь три очка, и в первом сете латвийский дуэт добился убедительной победы.

Во втором сете латвийские пляжные волейболистки повели в счете (10:7). Дуэту из Эквадора все же удалось сократить отставание до одного очка, но оставшуюся часть матча наши спортсменки сыграли уверенно и выиграли матч в двух сетах.

С парой из Эквадора латвийские пляжные волейболистки до сих пор не играли.

Напомним, что в первом матче турнира латвийские пляжные волейболистки одержали победу над аргентинскими спортсменками.

Прогнозируется, что главными соперницами латвийского дуэта на групповом этапе станут швейцарки, выигравшие чемпионат Европы в этом и в 2021 году. В активе швейцарской пары также две серебряные медали чемпионатов Европы в 2018 и 2022 годах.

С волейболистками из Швейцарии латвийский дуэт встретится в понедельник, 9 октября.

Напомним, что Граудиня и Самойлова в третий раз принимают участие в чемпионате мира. В прошлом году в Риме и в 2019 году в Гамбурге латвийский дуэт занял девятое место.

Самым большим успехом латвийских спортсменов на чемпионатах мира является четвёртое место, завоеванное Мартиньшем Плявиньшем и Янисом Шмединьшем в 2011 году в Риме.

В чемпионате мира примут участие 96 дуэтов (48 мужских пар, 48 женских команд). Всего будет сыграно 216 матчей. Чемпионат мира проходит в мексиканском городе Тласкала с 6 по 15 октября.