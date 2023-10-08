Конкурс Рижской думы по уходу за бездомными кошками вызвал подозрение

Директор Ulubele заявила, что в этом году они не могут участвовать в закупках. Департамент принял постановление, которое накладывает ряд ограничений.

Главное из них заключается в том, что заботиться о бродячих кошках смогут только приюты, действующие на территории Риги. Ulubele находится в нескольких километрах от Риги, рядом с поселком Личи. Это не единственное самоуправление, которое обслуживает Ulubele. Аналогичные услуги стоимостью в десятки тысяч евро приют оказывает самоуправлениям Ропажи, Кекавы и Саласпилса.

"Мы находимся в шести километрах за границей территории Риги. И ответ был такой: поскольку от жителей Риги есть жалобы на то, что за животными в приют невозможно приехать на общественном транспорте, был выбран именно этот критерий. Но если взять количество кошек, за которыми приезжают хозяева, то их можно пересчитать по пальцам одной руки. Потому что хозяйские кошки очень и очень редко попадают в приют", - рассказала Илзе Джонсоне, руководитель приюта для животных Ulubele.

В Риге есть три официально зарегистрированных приюта, которые заботятся о кошках.

Один из них - центр помощи кошкам Remi. Но он зарегистрирован в 2021 году и не соответствует еще одному требованию - о том, что приют должен работать с 2020 года.