Конкурс Рижской думы по уходу за бездомными кошками вызвал подозрение

В эту среду, 4 октября, мир отметил Международный день защиты животных. В политическом плане эта тема с весны вызвала в Латвии несколько громких скандалов. Различные организации по защите животных особенно резко отреагировали на поправки Сейма к Закону о защите животных, сообщает программа Nekā personīga.
Приюты для животных - это не только благотворительность, но и возможность получать заказы от органов местного самоуправления. Одна такая закупка была завершена на этой неделе, и исключенный из конкурса приют считает, что выбор был несправедливым.
Бродячие собаки и кошки в Риге уже много лет являются нерешенной проблемой.
Различные организации по защите животных подсчитали, что в столице обитает до 160 тысяч бездомных кошек. Эту сферу курирует департамент жилья и окружающей среды Рижской думы.
Этот департамент объявляет закупки по отбору ветеринарных клиник, обеспечивающих стерилизацию бездомных животных, эвтаназию домашних животных, а также сбор и утилизацию мертвых животных.
В рамках отдельной закупки чиновники также ищут корм для бобров в Риге. При Ниле Ушакове охотники обеспечивали отлов и вывоз диких кабанов из столицы.
В сентябре департамент жилья и окружающей среды Рижской думы объявил очередной конкурс на размещение и уход за бродячими кошками в рижских приютах для животных. Этот конкурс проводится раз в пять лет. Ранее тендер выиграл приют для животных Ulubele.
Директор Ulubele заявила, что в этом году они не могут участвовать в закупках. Департамент принял постановление, которое накладывает ряд ограничений.
Главное из них заключается в том, что заботиться о бродячих кошках смогут только приюты, действующие на территории Риги. Ulubele находится в нескольких километрах от Риги, рядом с поселком Личи. Это не единственное самоуправление, которое обслуживает Ulubele. Аналогичные услуги стоимостью в десятки тысяч евро приют оказывает самоуправлениям Ропажи, Кекавы и Саласпилса.
"Мы находимся в шести километрах за границей территории Риги. И ответ был такой: поскольку от жителей Риги есть жалобы на то, что за животными в приют невозможно приехать на общественном транспорте, был выбран именно этот критерий. Но если взять количество кошек, за которыми приезжают хозяева, то их можно пересчитать по пальцам одной руки. Потому что хозяйские кошки очень и очень редко попадают в приют", - рассказала Илзе Джонсоне, руководитель приюта для животных Ulubele.
В Риге есть три официально зарегистрированных приюта, которые заботятся о кошках.
Один из них - центр помощи кошкам Remi. Но он зарегистрирован в 2021 году и не соответствует еще одному требованию - о том, что приют должен работать с 2020 года.
Приют Dzīvnieku draugs на улице Фридриха Цандера в Риге никогда не участвовал в закупках думы и получает деньги только за счет доноров и пожертвований.
Третьим и фактически единственным претендентом, отвечающим всем требованиям департамент Рижской думы, является общество Labās mājas на Югле. Илзе Джонсоне считает, что конкурс был проведен в интересах этого приюта.
Глава департамента жилья и окружающей среды Рижской думы утверждает, что требования соразмерны. Поступили звонки от жителей, которые возражали против существующего сотрудничества с приютом Ulubele. Предусмотрено, что приют должен находиться непосредственно в Рижском самоуправлении. Но чиновники не смогли сказать, сколько жалоб поступило в департамент от жителей Риги.
Существенным изменением в правилах конкурса является и количество дней, в течение которых Рига будет обеспечивать уход за кошками, оставшимися без хозяев, в приютах. Это 2 недели, или 14 дней. Как указано в документах, после этого приют может решить, что делать с кошками дальше. В качестве одной из возможностей также упоминается усыпление животных.
Этот конкурс обнажил существовавший годами конфликт, возникший между несколькими организациями по защите животных, владельцами приютов и ветеринарами. Они условно разделены на два взаимно враждующих лагеря.
Одной стороной является Илзе Джонсоне, руководитель приюта для животных Ulubele, которая вместе со своими партнерами по сотрудничеству протестует против подготовленных в Сейм поправок к Закону о защите животных.
Она также критикует условно противоположный лагерь в том плане, что приют Labās mājas и Латвийская ассоциация ветеринаров поддерживают интересы торговцев домашними животными и не хотят наводить порядок в сети нелегальной торговли животными, годовой доход которой оценивается в несколько миллионов евро.
Руководитель приюта для животных Labās mājas Астрида Карклиня, напротив, называет это клеветнической кампанией. Она также не согласна с обвинениями в том, что ее приют поддерживает эвтаназию животных.
В пятницу, 6 октября, департамент жилья и окружающей среды Рижской думы завершил конкурс на размещение и уход за бездомными кошками, найденными в Риге.
Претендентов было всего два. Приют Ulubele вышел на конкурс с символической суммой в 70 евро и 50 центов, поскольку он не мог выиграть конкурс из-за требований Рижской думы. Вторым претендентом был приют для животных Labās mājas. Сумма за предлагаемые услуги составляет 137 822 евро. Однако Рижская дума не может объявить победителя, так как должна дождаться заключения Бюро по надзору за закупками.
Если действительно рижане протестуют против того, чтобы Ulubele предоставлял Риге эту услугу, то это одно. Но если против этого протестует какая-та группа людей и создает особые правила, то это совсем другое дело, считает Илзе Джонсоне.
Стало известно, что приют Ulubele потратил 160 тыс. евро на юридические консультации.
Депутат Рижской думы Валтерс Бергс рассказал передаче Nekā personīga, что он сообщил об этом в Службу государственных доходов (VID) и KNAB.
Илзе Джонсоне пояснила, что юридические консультации необходимы для подготовки различных документов по закупкам и грантам и что эти действия ежегодно проверяет VID.
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