На содержание животных в Ulubele идет только половина пожертвованных денег

Однако в прошлом году лишь половина пожертвованных денег пошла на содержание самих животных и приюта.

В приюте утверждают, что тщательно оценивают потенциальных новых хозяев и не отдают животных, если условия их содержания будут плохими. Но в действительности их даже отдают бездомным.

Приютом, который находится в Озолайне Стопиньского края, руководит Илзе Джонсоне. Два года назад центр по борьбе с бюрократией Рижской думы опубликовал отчет, в котором было указано на ряд недостатков и отсутствие контроля за платежами самоуправления приюту.

На вопрос о том, что именно проверялось, старший эксперт центра Айгар Эвардсонс ответил: "Речь идет об учете животных - как организован отлов, содержание и уход за бездомными животными".

Самоуправление подозревало, что в приюте содержатся незарегистрированные собаки и Ulubele таким образом пытается значительно увеличить количество животных, за которых платит Рижская дума. Было установлено, что в приюте содержатся собаки, не зарегистрированные в Центре сельскохозяйственных данных. Джонсоне отвергла выдвинутые претензии.

"В то время законодательство этого не требовало, это была интерпретация. У нас были долгие дискуссии с Продовольственно-ветеринарной службой по этому поводу. Единственным критерием на тот момент было то, что нельзя было отдавать незарегистрированную собаку из приюта, и мы добросовестно выполняли это требование", - сказала она.

После введения новой системы контроля количество принятых в приют собак сократилась на треть, а сумма, которую Ulubele получает от Рижской думы, уменьшилась вдвое.

Приют также получает деньги на содержание животных от благотворителей. В последние годы люди активно жертвуют приюту - в прошлом году сумма пожертвований превысила 580 тыс. евро, но только половина этих денег пошла на содержание животных и самого приюта.

За последние два года большую часть пожертвованных денег Ulubele потратил на юридические услуги, например, в прошлом году на эти цели было израсходовано 160 тыс. евро.