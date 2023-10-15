Издание Ходорковского раскрыло связь между производителем формы для армии РФ и компанией в Латвии

Полномасштабная война России в Украине приближается ко второй зиме. Военные эксперты предупреждают, что оккупанты начали экономить свои ракеты, чтобы использовать их для уничтожения энергетической инфраструктуры, как это было год назад во время холодов.
Уже зимой 2022 года оккупационная армия испытывала огромный дефицит обмундирования. На бумаге они должны были быть произведены, но в реальности склады были пусты. С самого начала войны издание противника Кремля Михаила Ходорковского углубленно изучали одного из производителей армейского обмундирования. И обнаружили его связь с латвийской компанией, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Вроде бы такие мелочи как пуговицы и молнии также являются неотъемлемыми компонентами солдатской формы. Бежавшие из России журналисты выяснили, что производители армейской одежды также используют продукцию, произведенную в Латвии.
Издание оппозиционера Кремля Михаила Ходорковского с самого начала войны отслеживают несколько производителей, поставляющих продукцию в армию. Среди них - огромный текстильно-швейный холдинг "БТК Групп". Считается, что это один из основных производителей военной одежды в России. Производственные мощности расположены в десяти регионах. А также в Беларуси и Южной Осетии. Согласно указу, подписанному Путиным в 2010 году, холдинг стал центральным поставщиком для вооруженных сил. Информация о размерах госзаказа для "БТК Групп" засекречена. Компания также широко не афиширует, что производит армейское обмундирование. Информацию о сотрудничестве с Министерством обороны можно было получить только при изучении ряда судебных документов в Москве между компанией и министерством, которые подтверждают это сотрудничество. Известно также, что форму этой компании носят спецназ и Росгвардия.
"Мы начали с изучения контрактов, заключенных "БТК Групп". Мы давно следили за этой компанией, потому что было известно, что она одевает российскую армию. Хотя они это тщательно скрывают. Можно зайти на сайт "БТК Групп" и увидеть, что там есть школьная форма, спецодежда, одежда для чиновников. Но про армейскую форму там ничего не сказано. Хотя мы знаем, что эта компания ее производит. Мы стали изучать контракты, которые эта компания имеет не только в России, но и за рубежом. И с удивлением обнаружили, что одна из компаний, которая самостоятельно поставляет какие-то пуговицы, молнии, различные детали, находится в Риге. Причем в самом центре. Называется она ARTA-F", - рассказал журналист "Ходорковский LIVE" Илья Давлячин.
Журналисты обнаружили связь между российским производителем армейской формы и латвийской компанией, расположенной в Риге на улице Маскавас. Производство находится в Лиепае. Компания ARTA-F выпускает разнообразную продукцию, необходимую для производства одежды, - от пуговиц до молний.
В bнтернете доступны базы данных, по которым можно проследить логистические маршруты грузоперевозок. Они содержат данные о грузоотправителе, грузополучателе, описание товара, дату отправки, а также вес товара. На основании этой информации можно оценить, сколько продукции ARTA-F попало в Россию. По подсчетам журналистов "Ходорковский LIVE", стоимость товаров, поставленных компанией в Россию с начала войны, составляет около 6 миллионов евро. И большая часть из них досталась холдингу "БТК Групп".
Конечно, из этого нельзя сделать прямой вывод, что все это было использовано для производства обмундирования для оккупационной армии. Но объемы значительные. Например, здесь видно, что в конце 2022 года в течение месяца было отправлено несколько партий молний и пуговиц. Самые объемные из них даже превышают одну тонну.
"За полтора года с начала войны по таможенным документам мы насчитали закупок на сумму не менее 6 миллионов долларов. Гигантская цифра. Представьте себе - пуговицы, молнии и 6 миллионов долларов. Это солидная сумма. С "БТК Групп" они работают давно, но именно в последние несколько лет сотрудничество стало более масштабным. В 2021 году они получили прибыль почти 181 000 евро. В год войны она достигла почти миллиона евро. Прибыль рижской компании выросла фактически в шесть раз. За время войны она получили неплохую прибыль", - заявил Давлячин.
В течение всей недели ARTA-F не отвечала на электронные письма Nekā Personīga с просьбой прояснить ситуацию с сотрудничеством с производителем формы для российской армии. Сотрудники компании также избегали общения с журналистами. Председатель правления Владислав Андреев находится в отпуске.
И Бюро по защите Сатверсме, и Служба государственной безопасности отказались от дальнейших комментариев по поводу предполагаемого сотрудничества латвийской компании с российским производителем армейского обмундирования.
"Кто-то может посмеяться и сказать: что это такое - пуговицы, молнии. Это действительно неподсанкционный товар. Но представьте себе. Солдат надевает штаны, на которых нет ни молнии, ни пуговиц. Штаны будут спадать, и в таком виде он не пойдет на фронт. Поэтому мы по-прежнему считаем, что эти поставки очень важны. И то, что компания поставляет продукцию российской компании, которая не находится под санкциями, но имеет тесные связи с Министерством обороны, я думаю, что это очень важная история. И у меня очень много вопросов к компании ARTA-F. Я очень сомневаюсь, что они не знают, кому они поставляют все эти товары. Вы очень давно работаете с "БТК Групп". И если бы вы просто "загуглили", то через пять секунд узнали бы, что это за компания. Поэтому серии отговорок, что мы не знаем, кому поставляем подобные товары, я лично не принимаю", - заявил Илья Давлячин.
С начала войны Запад ввел санкции против России. Они запретили продажу ряда так называемых товаров двойного назначения, которые могут использоваться и в военной промышленности. Однако Кремлю удалось обойти санкции. По данным американских изданий, после вторжения в Украину Россия сумела значительно увеличить производство ракет и артиллерийских снарядов. Компоненты, включая микрочипы и другие детали, тем не менее, попадают на российские заводы через более длинные цепочки посредников. Военные обозреватели предупреждают, что санкции не работают так, как планировалось.
Как отмечается в последнем годовом отчете ARTA-F, "реагируя на начавшийся 24 февраля 2022 года вооруженный конфликт в Украине, международное сообщество ввело различные санкции против России и Беларуси, а также многих их юридических и физических лиц. (...) Однако предприятие работает в обычном режиме, и в настоящее время не предвидится существенного влияния на его текущую и будущую деятельность".
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