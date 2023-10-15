Издание Ходорковского раскрыло связь между производителем формы для армии РФ и компанией в Латвии

"За полтора года с начала войны по таможенным документам мы насчитали закупок на сумму не менее 6 миллионов долларов. Гигантская цифра. Представьте себе - пуговицы, молнии и 6 миллионов долларов. Это солидная сумма. С "БТК Групп" они работают давно, но именно в последние несколько лет сотрудничество стало более масштабным. В 2021 году они получили прибыль почти 181 000 евро. В год войны она достигла почти миллиона евро. Прибыль рижской компании выросла фактически в шесть раз. За время войны она получили неплохую прибыль", - заявил Давлячин.

"Кто-то может посмеяться и сказать: что это такое - пуговицы, молнии. Это действительно неподсанкционный товар. Но представьте себе. Солдат надевает штаны, на которых нет ни молнии, ни пуговиц. Штаны будут спадать, и в таком виде он не пойдет на фронт. Поэтому мы по-прежнему считаем, что эти поставки очень важны. И то, что компания поставляет продукцию российской компании, которая не находится под санкциями, но имеет тесные связи с Министерством обороны, я думаю, что это очень важная история. И у меня очень много вопросов к компании ARTA-F. Я очень сомневаюсь, что они не знают, кому они поставляют все эти товары. Вы очень давно работаете с "БТК Групп". И если бы вы просто "загуглили", то через пять секунд узнали бы, что это за компания. Поэтому серии отговорок, что мы не знаем, кому поставляем подобные товары, я лично не принимаю", - заявил Илья Давлячин.