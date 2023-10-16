Умер композитор Геннадий Гладков

Гладков известен как автор музыки к кино- и мультфильмам, включая "Бременских музыкантов", "Малыша и Карлсона" и "Джентльменов удачи".

Музыка композитора звучит в более чем 110 фильмах, в том числе: "12 стульев" (1976), "Собака на сене" (1977), "Обыкновенное чудо" (1978), "Формула любви" (1984), "После дождичка в четверг" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Дон Сезар де Базан" (1989), "Новые бременские" (2002).

В 2002 году Гладков получил звание Народный артист Российской Федерации. Он был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. В 2014 году артист перенес инсульт.