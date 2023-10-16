Скандальные материалы о сексуальном образовании: возбуждено дисциплинарное дело

В то же время, более важным вопросом, чем поиск виновного, является организация работы VISC в будущем, отметила Юхневича. Она сообщила, что в настоящее время разрабатывается новая процедура, которая позволит сделать систему прозрачной и вовлечь в нее как школы, так и соответствующих специалистов.

Представитель VISC Лиене Берзиня ранее объясняла LETA, что цель любого методического инструмента - поддержка учителя, который, зная потребности учеников, принимает решение о его использовании в учебном процессе. Допускается, что учитель может ознакомиться с информацией, принять ее к сведению, но не использовать в учебном процессе.

Решение о содержании и разработке материала было принято после того, как перед созданием пособия команда проекта провела индивидуальный опрос латвийских школьников и выяснила, по каким темам сексуального здоровья им трудно найти поддержку и достоверную, качественную информацию.

Автором материала является клинический психолог Кристине Балоде, а в его разработке принимали участие эксперты учебной программы VISC Михаил Басманов и Инесе Баутере, которые видели необходимость в этом вспомогательном материале для реализации учебной программы.

Берзиня также отметила, что в процессе разработки методического пособия проводились консультации и учитывались предложения экспертов в области здравоохранения, а необходимость методической поддержки со стороны преподавателей поднималась также на мероприятиях по повышению квалификации учителей.