Скандальные материалы о сексуальном образовании: возбуждено дисциплинарное дело

По итогам служебной проверки в отношении должностного лица Государственного центра содержания образования (VISC) возбуждено дисциплинарное дело за попадание в систему образования материалов о сексуальном воспитании, пояснили в Министерстве образования и науки (IZM).
В IZM не уточнили, в отношении какого должностного лица VISC возбуждено дисциплинарное дело. Также неизвестно, до какой даты продлится расследование, поскольку сейчас этот сотрудник находится на больничном.
Уже сообщалось, что министерство инициировало служебную проверку процесса разработки и публикации методического материала "Половое воспитание: вопросы и ответы", изданного VISC, в том числе на предмет соответствия решений и постановлений, принятых в процессе публикации материала, принципу добросовестного администрирования и системе внутреннего контроля и управления рисками VISC.
В связи с вызвавшими громкий резонанс материалами по сексуальному и репродуктивному здоровью, которые опубликовал Государственный центр содержания образования (VISC), министр образования Анда Чакша на время дисциплинарного расследования отстранила от должности руководителя VISC Лиене Вороненко.
По мнению Чакши, доступ скандальных учебных материалов в систему образования указывает на "существенные недостатки" в разработке учебных материалов.
Инита Юхневича, исполняющая обязанности директора VISC, делясь своими первыми впечатлениями, подчеркнула, что в VISC нет установленной процедуры заказа, оценки, рецензирования и публикации учебных материалов. Неясно также, как были отобраны четыре эксперта, участвовавшие в разработке материала. Было отмечено, что один из экспертов, имеющий образование и квалификацию психолога, не зарегистрирован в реестре психологов, что, согласно Закону о психологах, не дает права на квалификацию психолога.
В то же время, более важным вопросом, чем поиск виновного, является организация работы VISC в будущем, отметила Юхневича. Она сообщила, что в настоящее время разрабатывается новая процедура, которая позволит сделать систему прозрачной и вовлечь в нее как школы, так и соответствующих специалистов.
Представитель VISC Лиене Берзиня ранее объясняла LETA, что цель любого методического инструмента - поддержка учителя, который, зная потребности учеников, принимает решение о его использовании в учебном процессе. Допускается, что учитель может ознакомиться с информацией, принять ее к сведению, но не использовать в учебном процессе.
Решение о содержании и разработке материала было принято после того, как перед созданием пособия команда проекта провела индивидуальный опрос латвийских школьников и выяснила, по каким темам сексуального здоровья им трудно найти поддержку и достоверную, качественную информацию.
Автором материала является клинический психолог Кристине Балоде, а в его разработке принимали участие эксперты учебной программы VISC Михаил Басманов и Инесе Баутере, которые видели необходимость в этом вспомогательном материале для реализации учебной программы.
Берзиня также отметила, что в процессе разработки методического пособия проводились консультации и учитывались предложения экспертов в области здравоохранения, а необходимость методической поддержки со стороны преподавателей поднималась также на мероприятиях по повышению квалификации учителей.
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