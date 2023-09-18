Из-за скандала временно отстранена руководитель Государственного центра содержания образования

Слова детского и подросткового психотерапевта Нила Сакса-Константинова о том, что многие родители шокированы учебным материалом, в котором детям начальной школы рассказывается о "людях без пола", "изменяющемся поле" и "рождении не в том теле", вызвали широкий резонанс в обществе.

По его словам, это нешуточное дело - говорить ребенку о том, что он, возможно, родился не в том теле.

Специалист указывает, что дальнейшая реализация этой идеи предполагает чрезвычайно серьезные и необратимые вмешательства в организм - как гормональные, так и хирургические.

Эти изменения создают не только психологически травмированных молодых людей с изуродованными телами и гениталиями, но и психологически травмированных людей, которым не дано чувство счастья, обещанное врачами и активистами, уверен психотерапевт.

Это видно из опыта европейских стран и США, где все больше молодых людей обращаются в суд против врачей, которые внесли такие изменения в их организм, когда они были несовершеннолетними. Об этом можно судить по данным исследований, которые не смогли доказать никакого положительного эффекта от подобных гендерных коррекций, объясняет эксперт.

Он отмечает, что страны, которые исторически были очень либеральны в этих вопросах, такие как Швеция и Норвегия, перестали блокировать половое созревание несовершеннолетних.

"Тем временем в Латвии, обычно отстающей от мировых тенденций примерно на 10 лет, мы пытаемся открыть зеленый коридор для этой заведомо вредной, этически сомнительной и откровенно псевдонаучной медицинской практики", - говорит психотерапевт.