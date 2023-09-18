Из-за скандала временно отстранена руководитель Государственного центра содержания образования

В связи с вызвавшими громкий резонанс материалами по сексуальному и репродуктивному здоровью, которые опубликовал Государственный центр содержания образования (VISC), министр образования Анда Чакша на время дисциплинарного расследования отстранила от должности руководителя VISC Лиене Вороненко, сообщает агентство LETA.
Уже сообщалось, что министерство инициировало служебную проверку процесса разработки и публикации методического материала "Половое воспитание: вопросы и ответы", изданного VISC, в том числе на предмет соответствия решений и постановлений, принятых в процессе публикации материала, принципу добросовестного администрирования и системе внутреннего контроля и управления рисками VISC.
Срок служебной проверки установлен до 13 октября.
Учитывая положения Закона о дисциплинарной ответственности государственных служащих, после принятия решения о возбуждении дисциплинарного дела госслужащий может быть отстранен от исполнения своих обязанностей мотивированным решением на временный срок, но не более чем до применения дисциплинарного взыскания, с сохранением заработной платы и социальных гарантий.
Чакша отметила, что тема здоровья и сексуальное просвещение в школах является "основой здорового и инклюзивного общества": соответствующие возрасту знания в детском и подростковом возрасте позволяют лучше понимать себя и других, а также формировать зрелое и уважительное общество.
В то же время, по ее мнению, методический материал не обладает достаточным качеством, чтобы VISC рекомендовал его для использования детьми четвертого года обучения. "Я бы не хотела, чтобы и мои дети обучались по этому материалу", - сказала министр.
Представитель VISC Лиене Берзиня ранее объясняла LETA, что цель любого методического инструмента - поддержка учителя, который, зная потребности учеников, принимает решение о его использовании в учебном процессе. Допускается, что учитель может ознакомиться с информацией, принять ее к сведению, но не использовать в учебном процессе.
Решение о содержании и разработке материала было принято после того, как перед созданием пособия команда проекта провела индивидуальный опрос латвийских школьников и выяснила, по каким темам сексуального здоровья им трудно найти поддержку и достоверную, качественную информацию.
Автором материала является клинический психолог Кристине Балоде, а в его разработке принимали участие эксперты учебной программы VISC Михаил Басманов и Инесе Баутере, которые видели необходимость в этом вспомогательном материале для реализации учебной программы.
Берзиня также отметила, что в процессе разработки методического пособия проводились консультации и учитывались предложения экспертов в области здравоохранения, а необходимость методической поддержки со стороны преподавателей поднималась также на мероприятиях по повышению квалификации учителей.
В настоящее время VISC поручено передать материал Латвийской медицинской ассоциации, Латвийской ассоциации медицинских сестер, Латвийской ассоциации психиатров, организациям Papardes zieds и Mammamuntetiem.lv, а также Латвийской ассоциации молодых врачей.
Как уже писал RUS TVNET, вызвавшие громкий резонанс материалы по сексуальному и репродуктивному здоровью, которые опубликовал Государственный центр содержания образования (VISC), были удалены из электронной среды планирования обучения, подтвердила парламентский секретарь Министерства образования и науки (IZM) Сильвия Рейнберга.
Слова детского и подросткового психотерапевта Нила Сакса-Константинова о том, что многие родители шокированы учебным материалом, в котором детям начальной школы рассказывается о "людях без пола", "изменяющемся поле" и "рождении не в том теле", вызвали широкий резонанс в обществе.
По его словам, это нешуточное дело - говорить ребенку о том, что он, возможно, родился не в том теле.
Специалист указывает, что дальнейшая реализация этой идеи предполагает чрезвычайно серьезные и необратимые вмешательства в организм - как гормональные, так и хирургические.
Эти изменения создают не только психологически травмированных молодых людей с изуродованными телами и гениталиями, но и психологически травмированных людей, которым не дано чувство счастья, обещанное врачами и активистами, уверен психотерапевт.
Это видно из опыта европейских стран и США, где все больше молодых людей обращаются в суд против врачей, которые внесли такие изменения в их организм, когда они были несовершеннолетними. Об этом можно судить по данным исследований, которые не смогли доказать никакого положительного эффекта от подобных гендерных коррекций, объясняет эксперт.
Он отмечает, что страны, которые исторически были очень либеральны в этих вопросах, такие как Швеция и Норвегия, перестали блокировать половое созревание несовершеннолетних.
"Тем временем в Латвии, обычно отстающей от мировых тенденций примерно на 10 лет, мы пытаемся открыть зеленый коридор для этой заведомо вредной, этически сомнительной и откровенно псевдонаучной медицинской практики", - говорит психотерапевт.
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