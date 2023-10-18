В семье Камбалы ожидается пополнение

В разговоре с изданием Privātā Dzīve Ольга призналась, что участие в реалити-шоу было эмоционально сложным и она получила много враждебных комментариев. Единственное, чего ей не хватает - это гонорара за съемки.

В настоящее время она возрождает свой косметический бизнес и поддерживает дочерей в их работе. "Средняя дочь работает в Китае, старшая через неделю летит в Малайзию на заработки. Младшую никуда не отпустим. Я хочу, чтобы маленькая девочка оставалась с нами как можно дольше", - говорит Ольга и добавляет, что в ближайшее время в семье ожидается особое событие.

"Весной у моего пасынка будет пополнение. Я этому очень рада. У нас появится маленький малыш, с которым можно будет гулять, нянчить его", - радуется будущая бабушка.

На вопрос, не планируют ли сами супруги пополнение, Ольга смеется: "Узнаете, когда он пойдет в школу, хорошо?".

Напомним, Каспарс и Ольга познакомились осенью 2020 года, а в начале 2021 года поженились. Ольга ранее была замужем за отцом трех своих дочерей.

О причинах, по которым Ольга развелась с первым супругом, она не раз рассказывала во многочисленных интервью. Мужчина неудачно вложился в бизнес (в Марокко). Ей пришлось начать работать, спасать мужа и кормить девочек. Так постепенно брак сошел на нет.

В интервью изданию KLIK Ольга говорила, что встретила Каспара Камбалу, когда была уже свободной женщиной. Она вспоминает, что такого мужчину и загадала себе когда-то. Однажды она его даже видела проходящим по улице, а после случайно заметила в Instagram и поставила "нравится". Ответного действия Каспара не пришлось долго ждать, а следом произошло то, что можно назвать судьбой - красивые ухаживания, настоящая романтика, сильные чувства и брак.

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