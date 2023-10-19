VDD просит предъявить таксисту обвинение в шпионаже в пользу России

Дело против "Антифашистов Прибалтики" было начато 28 ноября 2022 года в связи с антигосударственной деятельностью и поддержкой интересов государства-агрессора России с использованием Telegram-канала и других каналов аналогичного содержания. Первоначально дело было возбуждено за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а позже квалификация преступления была изменена, поскольку информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что преступления были совершены в рамках специально созданной для этой цели преступной организации.

По имеющейся у VDD информации, преступная организация была основана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, которые создали канал "Антифашисты Прибалтики" и несколько связанных каналов на платформе Telegram. С момента своего создания преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.

Уже сообщалось, что 10 октября Служба государственной безопасности передала в прокуратуру материалы дела против шести жителей Латвии, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за руководство преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участие в ее преступных действиях.