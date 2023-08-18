За шпионаж в пользу России задержан таксист

Продолжая расследование антигосударственной деятельности преступной организации "Антифашисты Прибалтики" на платформе Telegram, Служба государственной безопасности (VDD) задержала таксиста по подозрению в шпионаже в пользу России. Как сообщили в VDD, в поле ее зрения попал гражданин Латвии, который систематически и целенаправленно собирал и передавал членам организации информацию о событиях в стране, которая может быть использована против интересов национальной безопасности Латвии. 15 августа VDD задержала этого человека по подозрению в шпионаже в пользу России.
В ходе расследования VDD установила, что конкретный гражданин Латвии находился в регулярных контактах с членами преступной организации "Антифашисты Прибалтики". Человек присылал им информацию о личном составе и технике вооруженных сил союзных стран, инфраструктуре Рижского порта и аэропорта, нефтяных терминалов, полигона беспилотников, а также других стратегически важных объектах на территории Латвии. Он также передавал "Антифашистам Прибалтики" информацию о лицах и компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии.
Указанные действия совершались лицом как по собственной инициативе, так и выполняя конкретные поручения "Антифашистов прибалтики".
Получение информации облегчала работа таксистом, которая позволяла относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.
Подозреваемый обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 85, а именно в незаконном сборе и передаче информации иностранной разведке. За совершение такого уголовного правонарушения может быть применено лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на срок до трех лет.
По оценке VDD, лицо целенаправленно собирало и через преступную организацию "Антифашисты прибалтики" передавало спецслужбам государства-агрессора России информацию, которая могла быть использована против интересов национальной безопасности Латвии.
Одновременно с задержанием 15 августа VDD провела уголовно-процессуальные мероприятия по месту жительства лица, в ходе которых были обнаружены несколько носителей информации, а также символы, подтверждающие прокремлевские идеологические убеждения человека, такие как флаги России и СССР.
17 августа по предложению VDD суд в качестве меры пресечения заключил подозреваемого под стражу.
VDD предупреждает, что за любую причастность к так называемым "Антифашистам Прибалтики" в преступной деятельности, направленной против интересов национальной безопасности Латвии, или оказание поддержки организации для осуществления такой деятельности грозит уголовная ответственность.
Дело против "Антифашистов Прибалтики" было начато 28 ноября 2022 года в связи с антигосударственной деятельностью и поддержкой интересов государства-агрессора России с использованием Telegram-канала и других каналов аналогичного содержания. Первоначально дело было возбуждено за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а позже квалификация преступления была изменена, поскольку информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что преступления были совершены в рамках специально созданной для этой цели преступной организации.
По имеющейся у VDD информации, преступная организация была создана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, которые создали канал "Антифашисты Прибалтики" и несколько связанных каналов на платформе Telegram. С момента своего создания преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.
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