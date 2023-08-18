За шпионаж в пользу России задержан таксист

Одновременно с задержанием 15 августа VDD провела уголовно-процессуальные мероприятия по месту жительства лица, в ходе которых были обнаружены несколько носителей информации, а также символы, подтверждающие прокремлевские идеологические убеждения человека, такие как флаги России и СССР.

17 августа по предложению VDD суд в качестве меры пресечения заключил подозреваемого под стражу.

VDD предупреждает, что за любую причастность к так называемым "Антифашистам Прибалтики" в преступной деятельности, направленной против интересов национальной безопасности Латвии, или оказание поддержки организации для осуществления такой деятельности грозит уголовная ответственность.

Дело против "Антифашистов Прибалтики" было начато 28 ноября 2022 года в связи с антигосударственной деятельностью и поддержкой интересов государства-агрессора России с использованием Telegram-канала и других каналов аналогичного содержания. Первоначально дело было возбуждено за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а позже квалификация преступления была изменена, поскольку информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что преступления были совершены в рамках специально созданной для этой цели преступной организации.

По имеющейся у VDD информации, преступная организация была создана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, которые создали канал "Антифашисты Прибалтики" и несколько связанных каналов на платформе Telegram. С момента своего создания преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.