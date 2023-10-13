10 октября Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы дела против шести жителей Латвии, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за руководство преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участие в ее преступных действиях, сообщает программа Panorāma.
Видео ⟩ Кто именно входил в преступную организацию "Антифашисты Прибалтики"?
Как указала VDD, в ноябре прошлого года группа лиц, называющих себя "Антифашистами Прибалтики", начала проводить и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.
VDD возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования было установлено, что преступная организация целенаправленно и систематически использовала каналы в Telegram для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.
За руководство преступной организацией и участие в совершенных ею преступлениях предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Одна из фигурантов - прокремлевская активистка Татьяна Андриец, которая провела в заключении около восьми месяцев и недавно была освобождена. Среди других потенциальных обвиняемых - Александр Жгун, Станислав Букайн, Сергей Васильев, Виктория Матуль и Роман Самуль
Матуль была одним из тех, кто собрался у памятника в парке Победы в Пардаугаве 10 мая прошлого года. Сейчас она сбежала в Россию и оттуда продолжает поддерживать деятельность "Антифашистов Прибалтики" в социальных сетях, а также участвует в пропагандистских кампаниях Кремля.
Самуль - наименее известный активист среди "Антифашистов Прибалтики". На выборах в 14-й Сейм безуспешно пытался баллотироваться по списку партии "Слуги народа за Латвию". После этого он переехал в Беларусь, где стал активно восхвалять Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Жгун состоит в обществе "Родина", которое в свое время хотело организовать 9 мая в Риге "Русский марш", а также в обществе "Прибалтийский казачий круг". В 2014 году программа Латвийского телевидения De facto сообщала, что внимание VDD привлек "Прибалтийский казачий круг", тесно связанный с поддерживаемой правительством России организацией "Союз казачьих войск России и зарубежья".
Согласно данным агентства LЕТА, в 2015 году вступил в силу приговор, вынесенный Алуксненским районным судом трем лицам, в том числе Жгуну, занимавшимся поиском ценностей в Асарских захоронениях в Алуксненском крае. Тогда суд приговорил виновных к принудительным работам.
Станислав Букайнс когда-то возглавлял пророссийскую организацию GVD Baltija, а ранее VDD упоминал его в своих отчетах среди сторонников политики соотечественников России.
В 2015 году его арестовали в Риге по подозрению в порче выставки "Люди Майдана". В свое время Букайнс угрожал Латвии террористами с Донбасса в случае закрытия русских школ.
Васильев упоминается в прессе как лидер "Антифашистов Прибалтики", который также появлялся в подконтрольных Кремлю пропагандистских СМИ и, судя по всему, также находится за пределами Латвии.
Васильев публиковал прокремлевский контент на различных сайтах под псевдонимом SeVa_Riga. Ранее его судили в Финляндии за отмывание денег и финансирование терроризма, поскольку он собирал средства для поддержки российской армии в Украине. Васильев также бежал в Россию.
Андриец, Жгун и Букайнс находятся в Латвии - им запрещен выезд. Их документы, удостоверяющие личность, были конфискованы, чтобы подозреваемые не могли покинуть Латвию.
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