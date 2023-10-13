Самуль - наименее известный активист среди "Антифашистов Прибалтики". На выборах в 14-й Сейм безуспешно пытался баллотироваться по списку партии "Слуги народа за Латвию". После этого он переехал в Беларусь, где стал активно восхвалять Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Жгун состоит в обществе "Родина", которое в свое время хотело организовать 9 мая в Риге "Русский марш", а также в обществе "Прибалтийский казачий круг". В 2014 году программа Латвийского телевидения De facto сообщала, что внимание VDD привлек "Прибалтийский казачий круг", тесно связанный с поддерживаемой правительством России организацией "Союз казачьих войск России и зарубежья".

Согласно данным агентства LЕТА, в 2015 году вступил в силу приговор, вынесенный Алуксненским районным судом трем лицам, в том числе Жгуну, занимавшимся поиском ценностей в Асарских захоронениях в Алуксненском крае. Тогда суд приговорил виновных к принудительным работам.

Станислав Букайнс когда-то возглавлял пророссийскую организацию GVD Baltija, а ранее VDD упоминал его в своих отчетах среди сторонников политики соотечественников России.

В 2015 году его арестовали в Риге по подозрению в порче выставки "Люди Майдана". В свое время Букайнс угрожал Латвии террористами с Донбасса в случае закрытия русских школ.

Васильев упоминается в прессе как лидер "Антифашистов Прибалтики", который также появлялся в подконтрольных Кремлю пропагандистских СМИ и, судя по всему, также находится за пределами Латвии.

Васильев публиковал прокремлевский контент на различных сайтах под псевдонимом SeVa_Riga. Ранее его судили в Финляндии за отмывание денег и финансирование терроризма, поскольку он собирал средства для поддержки российской армии в Украине. Васильев также бежал в Россию.

Андриец, Жгун и Букайнс находятся в Латвии - им запрещен выезд. Их документы, удостоверяющие личность, были конфискованы, чтобы подозреваемые не могли покинуть Латвию.

Подробнее смотрите в сюжете!