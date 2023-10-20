Модернизацию перронов планируют завершить к середине следующего года

Модернизацию пассажирских платформ на 48 станциях планировалось завершить до конца этого года, однако согласно последним прогнозам в этом году может быть модернизировано около 20 станций, а оставшиеся будут завершены к середине 2024 года.

Представители LDz пояснили, что сейчас проходит заключительная фаза модернизации пассажирской инфраструктуры на станциях железнодорожной линии Рига-Елгава - на этой линии работы планируется завершить до конца 2023 года. Одновременно активные строительные работы ведутся и на станциях линии Земитаны-Скулте, в том числе на двух новых станциях - Даудери и Шмерлис.

В свою очередь, до конца этого года планируется начать работы на станциях линии Рига-Тукумс, а также на двух новых станциях на Болдерайской линии.

По словам представителей LDz, в ходе реализации проекта возникли сложности с поставками сырья и материалов, а также другие сложности, вызванные геополитическими событиями и другими факторами, поэтому строительные компании обратились к LDz с просьбой продлить сроки договоров о строительстве.