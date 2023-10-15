Модернизация перронов: появились подозрения, что победитель конкурса нанял сотрудников LDz

Руководитель железной дороги поясняет, что невозможно проконтролировать, чем параллельно занимаются шесть тысяч сотрудников компании. Не возбраняется также работать по совместительству, если ты выполняешь свои прямые обязанности и согласовываешь их с руководством. Он подтверждает, что в проекте используется государственная техника. Он не опасается, что это может помешать получению европейских денег.

"В наших проектах мы можем сдавать застройщику в аренду свою технику, а в некоторых случаях наша техника даже является монополистом в стране, потому что редко какая другая частная компания имеет такую железнодорожную строительную технику.

Что касается рабочей силы, то это недопустимо. Это допустимо в случае абсолютной монополии, например, на услуги связиста, то есть человека, который вручную управляет движением на пути", - подчеркнул Плявниекс.

Люди, занятые на строительстве, являются сотрудниками управления рельсовых дорог Latvijas dzelzceļš. Руководитель этого подразделения также принимал участие в оценке предложений компаний в ходе тендера. В своем письменном ответе глава управления Владлен Македонс подчеркнул, что сам он не работал в компаниях или субподрядчиках, участвующих в проекте, параллельно со своей работой в Latvijas dzelzceļš.

Большая часть работ по проекту модернизации перронов поручена компании BMGS-Fima. Ее руководитель Светлана Афанасьева подтверждает, что в проекте также были задействованы сотрудники и оборудование государственной компании.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что за время, прошедшее с момента заключения контрактов, в железнодорожной отрасли произошло много чрезвычайно значительных изменений, связанных с войной в Украине, поэтому при реализации проекта возникает много сложностей. Кроме того, следует учитывать, что модернизация существующей инфраструктуры железнодорожной колеи может быть осуществлена только при наличии подходящего и доступного оборудования и специалистов. Поэтому в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и непрерывности железнодорожного движения, договоры предусматривают использование услуг компании Latvijas Dzelzceļa с оплатой по тарифу, указанному в тендерных спецификациях", - указала Афанасьева.

Центральное агентство по договорам и финансам начнет проверку проекта модернизации перронов в начале следующего года, после его завершения. Не выполнена даже половина проекта, а то, что сделано, выполнено с превышением стоимости на 50%.

В этом месяце правительство, вероятно, примет решение о выделении дополнительных средств для продолжения работы Latvijas dzelzceļš. Сама компания не раскрывает, какую сумму она просит. Но, по имеющейся в распоряжении передачи информации, речь идет как минимум о 40 миллионах.