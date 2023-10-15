Модернизация перронов: появились подозрения, что победитель конкурса нанял сотрудников LDz

В этом году в Латвии должны были начать курсировать новые пассажирские поезда, останавливающиеся на новых, удобных и современных платформах. Поезда еще проходят испытания, но проект модернизации платформ омрачен нехорошими подозрениями, что европейское финансирование может быть потеряно. Оказывается, что в строительных работах используется оборудование и персонал Latvijas dzelzceļš (LDz), что не допускается европейскими правилами, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
В 2021 года Latvijas dzelzceļš заключил договора на модернизацию 48 перронов. Большая часть финансирования - 37 миллионов евро - была предусмотрена из денег еврофондов, работы нужно было выполнить в течение двух лет.
Однако уже сейчас ясно, что все построить не успеют. На Елгавском направлении остановки только начинают сдавать, а на Крустпилсском направлении строительные работы еще не начались. Железная дорога не винит строителей, говоря, что за два года невозможно спроектировать и построить столько объектов. Но это также означает, что деньги на оставшиеся остановки придется запрашивать в следующем периоде планирования европейских фондов.
"Нам удалось договориться с заинтересованными учреждениями о том, что мы можем предпринять одну из крайних мер и осуществить фазирование этого проекта. Перенести незавершенные работы в рамках этого периода планирования на следующий период", - указал председатель правления Latvijas dzelzceļš Риналдс Плявниекс.
Модернизация платформ и другой пассажирской инфраструктуры, финансируемая совместно с Европой, должна была быть завершена к концу этого года, однако работы затянулись.
Проект еще более омрачен подозрениями в том, что сотрудники Latvijas dzelzceļš дороги получили деньги, по крайней мере, от одного из победителей конкурса.
Первые сообщения о том, что к строительным работам были привлечены сотрудники Latvijas dzelzceļš, появились в прошлом году. Строители хотели арендовать технику государственной компании и нанять ее работников. Железная дорога обратилась к контролеру - Центральному агентству по финансам и договорам.
"Мы консультировали нескольких получателей финансирования, что если есть договор аренды техники, когда строительные подрядчики заключают договор аренды техники с заказчиком или дочерней компанией заказчика, то мы, конечно, будем рассматривать это более глубоко", - сказала Домбровска.
Она также отметила, что одним из этих предприятий действительно был Latvijas dzelzceļš: "В этом случае возникает риск двойного финансирования, так как на один и тот же договор вы получаете средства из двух источников одновременно".
На то время председатель правления Latvijas dzelzceļš утверждает, что он не помнит, что кто-то просил у него сдать в аренду технику или нанять сотрудников предприятия.
Но, видимо, это произошло - Nekā personīga известно, что этим летом строители пожаловались руководству Latvijas dzelzceļš на то, что сотрудники государственного предприятия, участвующего в проекте, требуют огромные деньги, из-за чего работы задерживаются. Ситуация оценивается как возможная коррупция в государственной компании. О возможных коррупционных рисках проинформирован и председатель Совета железной дороги Янис Ланге. На этой неделе он находится в отпуске и поэтому отказался от интервью.
"Latvijas dzelzceļš - крупное предприятие с очень серьезными инвестиционными проектами, и я думаю, что это повсюду в государственном управлении, этот потенциал коррупции, риск нечестности находится на очень высоком уровне. В этом проекте также выявлены такие риски как в сотрудничестве со строительной компанией, так и в различных других наших взаимодействиях, которые в настоящее время контролируются с помощью систем и процессов внутреннего контроля", - указал председатель правления предприятия Риналдс Плявниекс.
Руководитель железной дороги поясняет, что невозможно проконтролировать, чем параллельно занимаются шесть тысяч сотрудников компании. Не возбраняется также работать по совместительству, если ты выполняешь свои прямые обязанности и согласовываешь их с руководством. Он подтверждает, что в проекте используется государственная техника. Он не опасается, что это может помешать получению европейских денег.
"В наших проектах мы можем сдавать застройщику в аренду свою технику, а в некоторых случаях наша техника даже является монополистом в стране, потому что редко какая другая частная компания имеет такую железнодорожную строительную технику.
Что касается рабочей силы, то это недопустимо. Это допустимо в случае абсолютной монополии, например, на услуги связиста, то есть человека, который вручную управляет движением на пути", - подчеркнул Плявниекс.
Люди, занятые на строительстве, являются сотрудниками управления рельсовых дорог Latvijas dzelzceļš. Руководитель этого подразделения также принимал участие в оценке предложений компаний в ходе тендера. В своем письменном ответе глава управления Владлен Македонс подчеркнул, что сам он не работал в компаниях или субподрядчиках, участвующих в проекте, параллельно со своей работой в Latvijas dzelzceļš.
Большая часть работ по проекту модернизации перронов поручена компании BMGS-Fima. Ее руководитель Светлана Афанасьева подтверждает, что в проекте также были задействованы сотрудники и оборудование государственной компании.
"Мы хотели бы подчеркнуть, что за время, прошедшее с момента заключения контрактов, в железнодорожной отрасли произошло много чрезвычайно значительных изменений, связанных с войной в Украине, поэтому при реализации проекта возникает много сложностей. Кроме того, следует учитывать, что модернизация существующей инфраструктуры железнодорожной колеи может быть осуществлена только при наличии подходящего и доступного оборудования и специалистов. Поэтому в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и непрерывности железнодорожного движения, договоры предусматривают использование услуг компании Latvijas Dzelzceļa с оплатой по тарифу, указанному в тендерных спецификациях", - указала Афанасьева.
Центральное агентство по договорам и финансам начнет проверку проекта модернизации перронов в начале следующего года, после его завершения. Не выполнена даже половина проекта, а то, что сделано, выполнено с превышением стоимости на 50%.
В этом месяце правительство, вероятно, примет решение о выделении дополнительных средств для продолжения работы Latvijas dzelzceļš. Сама компания не раскрывает, какую сумму она просит. Но, по имеющейся в распоряжении передачи информации, речь идет как минимум о 40 миллионах.
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