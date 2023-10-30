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Галкин на гастролях, Рынска на карнавале, а Стужук на съемках

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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто рекламировал новое белье, а у кого состоялась премьера песни!

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