Впервые в Латвии: в замках и усадьбах пройдет неделя ресторанов

Неделя ресторанов в замках и усадьбах даст возможность попробовать осенние блюда, специально приготовленные шеф-поварами, и окунуться в атмосферу старины в интерьерах исторических зданий. Подобное мероприятие проводится в Латвии впервые.

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Во время недели ресторанов не только рестораны и кафе, но и специально открытые для этого мероприятия pop-up рестораны будут готовить праздничные блюда.

В неделе ресторанов примут участие Бириньский дворец, усадьба Абгунсте, усадьба Арендоле, замок Яунмокас, Яунпилсский замок, замок Калнмуйжа, Малпилсская усадьба, замок Нурмуйжа, усадьба Ранкас, усадьба Скрундас, усадьба Шлокенбекас, усадьба Унурмуйжа и дворец в Вараклянах.

Чтобы посетить неделю ресторанов, необходимо заранее забронировать столик. Вся необходимая информация будет доступна на домашней странице pilis.lv.