Видео ⟩ Полиция ищет мать умершего младенца с помощью дронов; привлечены Земессардзе и кинологи

Мужчина благодарит полицию за то, что она работает с утра до позднего вечера и что выяснила у Bolt точное местонахождение арендованного автомобиля, однако "до идеальной работы здесь в целом далеко, а вот другим включиться по-настоящему не позволяется", написал в Twitter отец умершей девочки.

У него сложилось ощущение, что полиция запрещает посторонним приходить на помощь и участвовать в поисках, в то время как само ведомство "не настолько способно, как другие люди".

"У меня сложилось впечатление, что 90% имеющейся у них информации нашел и предоставил я, но они забрали у меня компьютеры и телефон, поэтому больше я не могу продолжать поиск", - пишет мужчина в социальной сети.

Par meklēšanu... nu c'mon es stundas astoņas pirms tam jau devu jums, ka bolts. Un aptuvenā apvidus koordinātas. Šai gadījumā mērķtiecīgā iegūšana izpaudās tikai ar to, ka jums izdevās no bolt dabūt info, bet ne baigi laicīgi :( — Džuris (@TontonsB) November 3, 2023

Из его слов следует, что у погибшей девочки нет очевидных признаков насильственной смерти, и отец выражает надежду, что причину и время ее смерти удастся установить в результате экспертиз. Он не исключает, что ребенок, возможно, умер сам, однако называет это маловероятной версией.

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Что касается пропавшей супруги, то он признается, что больших надежд не питает. Если все же она еще где-то еще бродит и вы найдете ее, скажите, что я ни в чем ее не виню и поддержу, как бы ни сложилось дальше".

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсы и черные ботинки.

Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть женщину или располагает информацией, которая может помочь в ее поисках, обратившись в полицию по телефону 110.