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Видео ⟩ Полиция ищет мать умершего младенца с помощью дронов; привлечены Земессардзе и кинологи

rus.tvnet.lv/LETA
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Пропавшая женщина
Пропавшая женщина Фото: Valsts policija

С привлечением широких человеческих ресурсов и технических средств в субботу, 4 ноября, продолжается поиск матери умершего младенца, сообщила агентству LETA специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Рута Страутниеце.

Она сообщила, что к поискам женщины подключились сотрудники Госполиции и Земессардзе, а также кинологи и волонтеры. Кроме того, в поисках задействованы беспилотные воздушные средства.

Как сообщалось, в четверг в лесу в Елгавском крае было найдено тело пропавшей в Риге девочки, поиски матери продолжаются, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Как сообщалось, 1 ноября Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас. Получив заявление о пропаже матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиски.

В тот же день были проверены адреса, где могли находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинули свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.

2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль "Toyota Corolla" в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.

По факту ее смерти начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Отец умершего младенца рассказал в соцсетях, что его супруга боролась с серьезной послеродовой депрессией, в том числе посещала врачей и принимала рецептурные препараты. Очевидно, в роковой день она покинула дом, не сказав мужу об этом. После этого он безуспешно пытался установить местонахождение женщины и ребенка.

Мужчина благодарит полицию за то, что она работает с утра до позднего вечера и что выяснила у Bolt точное местонахождение арендованного автомобиля, однако "до идеальной работы здесь в целом далеко, а вот другим включиться по-настоящему не позволяется", написал в Twitter отец умершей девочки.

У него сложилось ощущение, что полиция запрещает посторонним приходить на помощь и участвовать в поисках, в то время как само ведомство "не настолько способно, как другие люди".

"У меня сложилось впечатление, что 90% имеющейся у них информации нашел и предоставил я, но они забрали у меня компьютеры и телефон, поэтому больше я не могу продолжать поиск", - пишет мужчина в социальной сети.

Из его слов следует, что у погибшей девочки нет очевидных признаков насильственной смерти, и отец выражает надежду, что причину и время ее смерти удастся установить в результате экспертиз. Он не исключает, что ребенок, возможно, умер сам, однако называет это маловероятной версией.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

Что касается пропавшей супруги, то он признается, что больших надежд не питает. Если все же она еще где-то еще бродит и вы найдете ее, скажите, что я ни в чем ее не виню и поддержу, как бы ни сложилось дальше".

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсы и черные ботинки.

Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть женщину или располагает информацией, которая может помочь в ее поисках, обратившись в полицию по телефону 110.

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