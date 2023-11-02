Пропавший без вести младенец найден мертвым. Поиски матери продолжаются

Получив информацию о пропавших без вести матери и дочери, Госполиция немедленно объявила этих лиц в розыск и начала масштабные поисковые мероприятия. В тот же день были проверены адреса, по которым могли находиться женщина и ребенок, также прошел обыск прилегающей территории. Полиция установила, что утром 1 ноября около 9:20 женщина с ребенком выехала из дома на арендованном автомобиле.

2 ноября, продолжая обыск, около 11:00 часов в лесном массиве Елгавского края сотрудники полиции обнаружили вышеупомянутый арендованный автомобиль Toyota Corolla, в салоне которого находилось тело младенца. Для установления причины смерти младенца назначена экспертиза.

К поиску пропавшей без вести матери привлечены сотрудники правоохранительных органов полиции, Земессардзе и поискового общества K9 SOS. мать ребенка продолжала находиться в этом районе. В поисках используются технические средства, в том числе беспилотный летательный аппарат.

Анна Янсоне была одета в серое пальто, черные джинсы и черную обувь. Госполиция призывает отозваться всех, кому известно возможное местонахождение женщины, позвонив по телефону 110.

Фото: Valsts policija.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā о найденном автомобиле в лесу Елгавского края (на латышском языке)