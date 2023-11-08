Объединенные горем: израильтянин и палестинец, потерявшие дочерей, призывают к миру и взаимному прощению

«Боль невыносимая. И главное то, что она не проходит. О ней невозможно забыть. Ты осознаешь ее 59 секунд из каждой прожитой минуты», — говорит он.

Бомба ХАМАС и израильская пуля

Рами и Басам познакомились на одной из встреч «Комбатантов за мир», неправительственной организации, объединяющей людей, ранее сражавшихся на одной из сторон конфликта, но теперь борющихся за мир.

Скорбящие на похоронах дочери Басама держат ее фотографии Фото: Bassam Aramin

6 января 2007 года 10-летняя дочь Басама, Абир, была тяжело ранена возле своей школы на Западном берегу. Резиновая пуля, выпущенная израильским полицейским, попала ей в голову.

Через два дня она умерла в больнице.

«Гнев переполняет меня и сегодня. Он никуда не делся, потому что все мы люди, а людям свойственно его чувствовать», — сказал Басам.

«Месть не заглушит боль»

«Но я верю в то, что местью ничего не поправишь, она не вернет мою дочь», — говорит Басам.

В больнице, где умирала Абир, рядом с семьей Басама были Рами и его жена, представлявшие «Родительский круг».

Басам и Рами Фото: Rami Elhanan

«Я чувствовал себя так, как будто я снова потерял свою дочь», — сказал Рами.

Через два дня Басам тоже присоединился к «Родительскому кругу».

Разорвать «порочный круг насилия»

Басам и Рами выступают на митингах и конференциях как одна команда.