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Объединенные горем: израильтянин и палестинец, потерявшие дочерей, призывают к миру и взаимному прощению

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

Палестинец Басам Арамин и израильтянин Рами Эльханан потеряли своих дочерей. Девочки стали случайными жертвами ближневосточного конфликта.

После такой трагедии никто бы не удивился, если бы осиротевшие отцы стали непримиримыми врагами.

Но Басам и Рами вместо того, чтобы мстить за смерть своих детей, выбрали путь мира и дружбы.

Дочь Басама Абир погибла от случайной пули израильского полицейского, когда ей было всего 10 лет. Дочь Рами, Смадар, погибла от взрыва террориста-смертника из ХАМАС в возрасте 14 лет.

Оба отца говорят, что стать «братьями», а именно так они называют свои отношения, их побудила «невыносимая боль».

Дочь Бассама Абир и дочь Рами Смадар
Дочь Бассама Абир и дочь Рами Смадар Фото: Bassam Aramin / Rami Elhanan

«Мы не животные, мы умеем думать. Поэтому я задал себе вопрос: вернет ли чья-то смерть мою дочь?» — вопрошает Рами.

«Даже если убить всех евреев на Земле, всех, а не только израильтян, то моя дочь все равно ушла навсегда», — говорит Басам.

«Родительский круг»

После смерти дочерей оба отца стали членами Семейного форума «Родительский круг», неправительственного движения, объединяющего израильтян и палестинцев, потерявших в ближневосточном конфликте ближайших членов своих семей.

Рами, который был солдатом израильской армии, считает Басама лидером.

«Он самый близкий мне человек на Земле… Нам не нужны слова, чтобы понять друг друга… Я равняюсь на него. Я черпаю силу [от него]», — сказал Рами Би-би-си.

Басам, который в молодые годы попал в тюрьму за то, что бросил в группу израильтян гранату, теперь общается с Рами, как если бы тот был его родным братом.

«Мы братья. Наши отношения выше конфликта, потому что мы верим в одни и те же ценности. Нам дорога человеческая жизнь, нам дороги жизни всех мирных граждан, нам дороги демократия и свобода», — сказал нам Басам.

Рами с дочерью смеются, глядя на торт в честь ее дня рождения
Рами с дочерью смеются, глядя на торт в честь ее дня рождения Фото: Rami Elhanan

«Порочный круг насилия»

После нападения боевиков ХАМАС 7 октября, в ходе которого погибли 1400 человек и по меньшей мере 239 были взяты в заложники, Израиль непрерывно обстреливает сектор Газа.

По данным Министерства здравоохранения Газы, которое находится под контролем ХАМАС, с начала ответной израильской операции были убиты более 10 000 палестинцев.

Басам и Рами говорят, что все это вписывается в «порочный круг насилия», который никто не в состоянии разорвать на протяжении многих десятилетий.

Басам Арамин стоит в дверном проеме, а на стене висят фотографии его дочери и дочери Рами
Басам Арамин стоит в дверном проеме, а на стене висят фотографии его дочери и дочери Рами Фото: Bassam Aramin

Смерть Смадар

4 сентября 1997 года Смадар с подругами ходила по иерусалимским магазинам. Террорист-смертник подорвал себя, когда она находилась неподалеку.

Рами и его жена Нурит несколько часов отчаянно пытались найти свою дочь.

«Ходишь из больницы в больницу, из одного полицейского участка в другой, — вспоминает Рами. — Пока не оказываешься в морге. И там тебя ожидает картина, которую невозможно забыть до конца жизни».

«Боль невыносимая. И главное то, что она не проходит. О ней невозможно забыть. Ты осознаешь ее 59 секунд из каждой прожитой минуты», — говорит он.

Бомба ХАМАС и израильская пуля

Рами и Басам познакомились на одной из встреч «Комбатантов за мир», неправительственной организации, объединяющей людей, ранее сражавшихся на одной из сторон конфликта, но теперь борющихся за мир.

Скорбящие на похоронах дочери Басама держат ее фотографии
Скорбящие на похоронах дочери Басама держат ее фотографии Фото: Bassam Aramin

6 января 2007 года 10-летняя дочь Басама, Абир, была тяжело ранена возле своей школы на Западном берегу. Резиновая пуля, выпущенная израильским полицейским, попала ей в голову.

Через два дня она умерла в больнице.

«Гнев переполняет меня и сегодня. Он никуда не делся, потому что все мы люди, а людям свойственно его чувствовать», — сказал Басам.

«Месть не заглушит боль»

«Но я верю в то, что местью ничего не поправишь, она не вернет мою дочь», — говорит Басам.

В больнице, где умирала Абир, рядом с семьей Басама были Рами и его жена, представлявшие «Родительский круг».

Басам и Рами
Басам и Рами Фото: Rami Elhanan

«Я чувствовал себя так, как будто я снова потерял свою дочь», — сказал Рами.

Через два дня Басам тоже присоединился к «Родительскому кругу».

Разорвать «порочный круг насилия»

Басам и Рами выступают на митингах и конференциях как одна команда.

«Если бы не было оккупации, нам не нужно было бы убивать друг друга. Мы все время воюем. В этом море крови одна волна постоянно накатывает за другой. Хватит, пора перестать», — сказал Басам, говоря о создании государства Израиль в 1948 году на территории подмандатной британской Палестины.

Рами, отвечая на вопрос о том, какую роль играет «Родительский круг» в разрешении конфликта, тоже говорит об «оккупации», что весьма необычно для израильского еврея: «Это ненормально. Один народ не должен доминировать над другим. Израильская оккупация — это не нормальная ситуация. Эта ситуация привела к смерти наших детей, и мы должны ее изменить».

Давид Бен-Гурион стоит рядом со Звездой Давида и читает с листа бумаги
Давид Бен-Гурион стоит рядом со Звездой Давида и читает с листа бумаги Фото: Getty Images

Басам и Рами часто проводят беседы с молодыми людьми, в том числе и со старшеклассниками с обеих сторон.

Рами считает, что прийти на подобные встречи это все равно что «шагнуть в открытое жерло действующего вулкана... Между нашими народами море крови, море горя и эмоций».

«Иногда это может быть очень и очень тяжело: взаимные обвинения, иногда [ругань], иногда агрессивность. Но если к концу урока хотя бы один ребенок кивнет головой в знак согласия, то это уже чудо. Это значит, что мы сохранили одну каплю крови. А в иудаизме, знаете ли, одна капля крови — это целый мир», — говорит он.

Прощение

После недавнего нападения ХАМАС и ответных действий Израиля говорить о мире стало еще более сложным делом.

«Атмосфера очень тяжелая», — пояснил Рами.

Сейчас он получает огромное количество гневных писем: «ХАМАС нельзя уничтожить, как муху или комара. ХАМАС — это идея. Надо болото осушить, а не комаров убивать», — сказал он.

Басам и Рами
Басам и Рами Фото: Rami Elhanan

Прочный мир

Оба отца надеются, что они смогут дожить до установления прочного мира.

«Я встретил убийцу моей дочери в суде. Я считаю его жертвой. Я сказал ему… „Вы убили не врага или террориста, вы убили 10-летнюю невинную девочку“, — вспоминает Басам. — Он жертва своего образования, жертва идеологии, жертва истории».

Послание Басама обращено не только к израильтянам и палестинцам, но ко всем, кто вовлечен в конфликты и войны по всему миру: «Свободным человеком можно стать только освободившись от ненависти и желания отомстить. Тогда никто не сможет тебя оккупировать, и тогда у тебя не будет врагов. В противном случае человек говорит: я не трус, я отомщу безо всякой пощады. А что в таком случае изменится? Ничего».

Фото: BBC

Нападение ХАМАС на Израиль

  • 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.
  • ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
  • Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
  • ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
  • В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
  • ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.
BBC
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