Отправляйте заявки на рождественское оформление рабочего места от IKEA

Присылайте заявку на рождественское преображение рабочего места

Дизайнеры интерьера IKEA для бизнеса продемонстрируют, как можно изменить атмосферу любого рабочего помещения всего лишь благодаря праздничному освещению. С помощью рождественских гирлянд и лампочек дизайнеры преобразят одно рабочее помещение.

"В это темное время года очень важно окружить себя уютом и светом - не только дома, но и на работе, где мы проводим много времени. Не говоря уже о том, что это поможет создать ощущение сказки, а это, согласно результатам опроса IKEA, более половины жителей Латвии ценят больше всего", - говорит руководитель отдела дизайна интерьера для бизнеса Байба Аузиня.

Уют на рабочем месте играет важную роль

Как отмечает дизайнер интерьера для бизнеса IKEA, в наши дни холодные и безликие офисы уже не привлекают. Если раньше создание уюта не было главной задачей в офисных помещениях, то сейчас все изменилось.

"Теперь, когда гибридной работой никого не удивишь, требования к уюту в офисе возросли. Многие офисы уже напоминают уютный дом, работодатели стараются создать рабочую атмосферу, которая не только повышает продуктивность и концентрацию, но и снижает уровень стресса, помогает сотрудникам общаться между собой. А еще такая атмосфера очень важна для настроения клиентов", - говорит Б. Аузиня.

Отправляйте заявку на рождественское оформление рабочего пространства от IKEA до 18 ноября.