Ринкевич со свечами, "Океан Ельзи" в Риге, а Филиппенко в Таллинне

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Маркус Рива готовится к съемкам
Александр Филиппенко в Таллинне
Стас Давыдов продолжает создавать забавные новости
Элина Глузунова сделала татуировку
Эдгар Ринкевич зажег свечи у Рижского замка
Катрине Василевска отправилась в Таиланд
Татьяна Мингалимова в красном
Рената Литвинова и искусство
Святослав Вакарчук в Риге
Лева Би-2 в Дубае
Светлана Лобода в теплых краях
Саша Дони в розах
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