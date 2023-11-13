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Ринкевич со свечами, "Океан Ельзи" в Риге, а Филиппенко в Таллинне

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. 

Маркус Рива готовится к съемкам

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