США отрезали от мирового рынка один из самых амбициозных СПГ-проектов России

Менее 20 лет назад Россия начала активно формировать свой имидж "энергетической сверхдержавы", которая будет всем и всегда надежно поставлять энергоресурсы. Теперь против российской нефти установлены санкции, а "Газпром" фактически сам выкопал себе яму, прекратив по указанию Кремля снабжать газом европейские страны.
В свою очередь, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России до сих пор не были включены в санкционные списки: Евросоюз даже значительно увеличил закупки российского СПГ.
Однако в ноябре США установили санкции против проекта "Арктик СПГ-2". Его цель - заблокировать европейским и азиатским странам возможность покупки газа, который будет произведен в следующем году, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников, юристов и аналитиков.
Реализуемый Novatek проект "Арктик СПГ-2" предполагает строительство трех технологических линий для производства СПГ объемом почти 20 млн тонн в год. Окончательное решение по инвестпроекту было принято в сентябре 2019 года, общие инвестиции в этот проект составили 21,3 миллиарда долларов.
"Арктик СПГ-2" - совместное предприятие Novatek (60%) с французским TotalEnergies (10%), китайскими CNPC и CNOOC (по 10% акций) и Japan Arctic LNG (10%).
Россия к 2030 году планирует увеличить производство СПГ до 100 млн тонн в год. Это более чем в три раза больше нынешнего объема экспорта. Таким образом, "Арктик СПГ-2" мог обеспечить около пятой части объема производства СПГ в России.
Американские чиновники пытаются не полностью остановить экспорт имеющихся энергоресурсов из России, а ограничить его, чтобы у России не было больших возможностей зарабатывать на новых поставках, сообщает Financial Times.
"У нас нет стратегической цели снизить предложение энергоресурсов на мировом рынке, что привело бы к росту цен и увеличению прибыли Путина. Однако мы, наши партнеры и союзники твердо заинтересованы в том, чтобы со временем Россия утратила свой статус главного поставщика энергоресурсов", - говорится в докладе Госдепартамента США.
"Определяя санкции против "Арктик СПГ-2", США пытаются сделать этот проект токсичным и оказать давление на все американские компании, планирующие закупать газ у россиян", - отметил специалист по санкциям юридической компании Macfarlanes Фрэнсис Бонд.
После введения санкций компания Energy Aspects заявила, что все же не будет закупать СПГ у "Арктик СПГ-2", хотя поставки должны были начаться уже в ближайшие месяцы.
Международные акционеры, не желающие попасть в списки вторичных санкций, должны будут покинуть этот проект до конца января 2024 года. По словам директора компании по рыночной аналитике СПГ Rystad Energy Каушала Рамеша, TotalEnergy и японские компании могут попросить США назначить отсрочку этого срока. Сами компании, впрочем, заявили, что "тщательно оценивают ситуацию и при необходимости пересмотрят свою политику поставок СПГ".
Власти Евросоюза еще весной этого года говорили о желании установить санкции против поставок российского СПГ, которые в прошлом году, по данным Bruegel, составили 19,2 млрд кубометров, что на 35% больше, чем в 2021 году. Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала европейские компании не заключать и не продлевать долгосрочные контракты с Россией.
Ограничение поставок российского СПГ осложняет планы России по укреплению ведущих позиций на этом рынке, оставляя больше возможностей двум другим поставщикам СПГ - США и Катару. Катар в конце октября заключил два очень крупных долгосрочных контракта со странами Евросоюза на поставки газа. Эти закупки позволят заменить 6,5% объема газа, который до войны закупался в России.
Существенно увеличить свою долю рынка для России будет невозможно, учитывая, что она уже сейчас фактически исключена из мировой финансовой системы и экономики, считает газовый эксперт S & P Global Лоран Русекас.
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