США отрезали от мирового рынка один из самых амбициозных СПГ-проектов России

Американские чиновники пытаются не полностью остановить экспорт имеющихся энергоресурсов из России, а ограничить его, чтобы у России не было больших возможностей зарабатывать на новых поставках, сообщает Financial Times.

"У нас нет стратегической цели снизить предложение энергоресурсов на мировом рынке, что привело бы к росту цен и увеличению прибыли Путина. Однако мы, наши партнеры и союзники твердо заинтересованы в том, чтобы со временем Россия утратила свой статус главного поставщика энергоресурсов", - говорится в докладе Госдепартамента США.

"Определяя санкции против "Арктик СПГ-2", США пытаются сделать этот проект токсичным и оказать давление на все американские компании, планирующие закупать газ у россиян", - отметил специалист по санкциям юридической компании Macfarlanes Фрэнсис Бонд.

После введения санкций компания Energy Aspects заявила, что все же не будет закупать СПГ у "Арктик СПГ-2", хотя поставки должны были начаться уже в ближайшие месяцы.

Международные акционеры, не желающие попасть в списки вторичных санкций, должны будут покинуть этот проект до конца января 2024 года. По словам директора компании по рыночной аналитике СПГ Rystad Energy Каушала Рамеша, TotalEnergy и японские компании могут попросить США назначить отсрочку этого срока. Сами компании, впрочем, заявили, что "тщательно оценивают ситуацию и при необходимости пересмотрят свою политику поставок СПГ".

Власти Евросоюза еще весной этого года говорили о желании установить санкции против поставок российского СПГ, которые в прошлом году, по данным Bruegel, составили 19,2 млрд кубометров, что на 35% больше, чем в 2021 году. Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала европейские компании не заключать и не продлевать долгосрочные контракты с Россией.

Ограничение поставок российского СПГ осложняет планы России по укреплению ведущих позиций на этом рынке, оставляя больше возможностей двум другим поставщикам СПГ - США и Катару. Катар в конце октября заключил два очень крупных долгосрочных контракта со странами Евросоюза на поставки газа. Эти закупки позволят заменить 6,5% объема газа, который до войны закупался в России.

Существенно увеличить свою долю рынка для России будет невозможно, учитывая, что она уже сейчас фактически исключена из мировой финансовой системы и экономики, считает газовый эксперт S & P Global Лоран Русекас.