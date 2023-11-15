В больницах растет количество тяжелых пациентов с Covid-19

На прошлой неделе число случаев заболевания Covid-19 в Латвии продолжало расти: лабораторно подтверждено 209 случаев, тогда как неделей ранее их было 183. Из 505 пациентов, прошедших тестирование на SARS-CoV-2 в больницах, у 95 была подтверждена инфекция Covid-19, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 76.

На прошлой неделе было госпитализировано 217 больных с Covid-19, что продолжает тенденцию к росту, наблюдавшуюся в предыдущие недели, однако этот рост был не таким резким, что может свидетельствовать о стабилизации эпидемиологической ситуации. Число госпитализированных больных с Covid-19 достигло уровня предыдущего эпидемического сезона, когда в январе-апреле 2023 года в среднем госпитализировалось 153 больных в неделю.

За прошедшую неделю число госпитализированных в тяжелом состоянии больных с Covid-19 увеличилось в среднем с двух случаев в неделю до девяти. Было зарегистрировано 11 случаев смерти пациентов с Covid-19 в возрасте 60 лет и старше, из них как минимум в шести случаях основным диагнозом был Covid-19.

Как число госпитализированных больных с Covid-19 так и данные мониторинга сточных вод по Латвии свидетельствуют о постепенной стабилизации эпидемиологической ситуации, однако улучшения не наблюдается.

Вероятно, умеренно высокая распространенность и риск для здоровья населения, связанный с Covid-19, сохранится до весны, как и в предыдущий эпидемический сезон.

В Латвии за прошедшую неделю, с 6 по 12 ноября, несколько вырос и средний уровень заболеваемости гриппом. В практиках семейных врачей зарегистрировано 17 клинических случаев гриппа, что составляет в среднем 24,1 случая на 100 000 населения. Случаи заболевания были зарегистрированы в Екабпилсе, Юрмале, Вентспилсе, Риге и Даугавпилсе. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована у детей в возрасте до четырех лет.