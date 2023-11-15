Covid-19: В сточных водах трех самоуправлений Латвии констатирован новый подвид омикрона - "Пирола"

Согласно данным мониторинга, "Пирола" - подвид штамма омикрон JN.1 вируса SARS-CoV-2 - констатирован в сточных водах в Салдусе, Юрмале и Мадоне.

В то же время число мест мониторинга, где констатировано присутствие подвида BA2.86, обнаруженного двумя неделями ранее, выросло - он зафиксирован в Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Саласпилсе, Даугавпилсе и на левом берегу Риги.

По данным мониторинга, с конца августа в Латвии увеличивается распространение заболевания Covid-19 и количество РНК-частиц вируса SARS-CoV-2 в сточных водах. Как подчеркивает Bior, это подтверждает и мониторинг Центра профилактики и контроля заболеваний, который показывает рост числа случаев Covid-19 у пациентов в стационарах, а также начало циркуляции вируса гриппа типа А и несколько возрастающую интенсивность распространения гриппа.

Bior указывает, что в ходе мониторинга регулярно в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стане один-два раза в неделю в 16 самоуправлениях Латвии берутся образцы сточных вод и определяется наличие вируса SARS-CoV-2 и его мутаций, а также проводится анализ распространения.

Все данные передаются в Центр профилактики и контроля заболеваний и другие учреждения здравоохранения для оценки эпидемиологической ситуации, принятия своевременных и обоснованных решений в сфере мониторинга и контроля Covid-19.