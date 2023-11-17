Руководитель LDz: Украине необходимы транспортные коридоры для грузовых перевозок

По его словам, Украине необходимы как импортные, так и экспортные транспортные коридоры.

"Что касается северного направления, а это Польша, Литва, Латвия и в некоторой степени Эстония, то этот коридор имеет низкую пропускную способность, поскольку перевозки должны осуществляться по трем разным железнодорожным инфраструктурам с разной шириной колеи - Украина, Польша и страны Балтии", - сказал Плявниекс.

В настоящее время пропускная способность этого коридора через Польшу составляет около двух поездов в день, которые могут пересекать литовско-польскую границу.

Рациональнее было бы использовать эту низкую пропускную способность для импорта дорогостоящих товаров, которые необходимы для снабжения Украины, но это перевозки малого объема .

Что касается экспорта, то он отметил, что основными группами украинских грузов являются зерно, зернопродукты и металлопродукция.

"Экспорт этих грузов, вероятно, следует рассматривать в рамках комбинированного транспортного решения - автомобильного и железнодорожного. На наш взгляд, хорошим решением является перевозка этих грузов автомобильным транспортом до границы с Литвой и Польшей, а затем железнодорожным транспортом до портов", - добавил Плявниекс.

Плавниекс также отметил, что для конкурентоспособности украинских поставок зерна необходимо учитывать минимальный порог в 10 000-15 000 тонн. Вагон контейнерного поезда содержит около 1 500 т зерна.

"Это означает, что необходимо консолидировать грузы, а если консолидация и хранение грузов будет осуществляться в портах, то это будет дорого и, скорее всего, такое решение будет неинтересным. В настоящее время мы рассматриваем варианты размещения пунктов консолидации за пределами портов", - сказал Плявниекс.